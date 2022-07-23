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Победа над крепким соперником. Как Заря одолела лидера чемпионата Польши. Видео

Премьер-лига
(3 голосов)

Очередной контрольный матч команды Патрика ван Леувена

Победа над крепким соперником. Как Заря одолела лидера чемпионата Польши. Видео

Фото - ФК Зоря / Автор невідомий

UA-Футбол
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Луганская "Заря" продолжает свою подготовку к новому чемпионату и старту в еврокубках. Сегодня, 23-го июля, на сборах луганчане одолели текущего лидера чемпионата Польши "Вислу" из Плоцка - 3:2.

Как это было, смотрите в видеообзоре матча.

Висла" (Плоцк, Польша) - "Заря" (Луганск, Украина) 2:3 (1:2)
Голы: Марко Коларь 11 (пен), Матеуш Левандовски 55 - Егор Назарина 15, Вячеслав Чурко 45, Денис Нагнойный 64

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В статье: Заря (Луганск)
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