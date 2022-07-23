Победа над крепким соперником. Как Заря одолела лидера чемпионата Польши. Видео

Луганская "Заря" продолжает свою подготовку к новому чемпионату и старту в еврокубках. Сегодня, 23-го июля, на сборах луганчане одолели текущего лидера чемпионата Польши "Вислу" из Плоцка - 3:2.

Как это было, смотрите в видеообзоре матча.

Висла" (Плоцк, Польша) - "Заря" (Луганск, Украина) 2:3 (1:2)

Голы: Марко Коларь 11 (пен), Матеуш Левандовски 55 - Егор Назарина 15, Вячеслав Чурко 45, Денис Нагнойный 64