Сидорчук: Надеемся, что будем продолжать работать с Луческу и дальше

Полузащитник киевского "Динамо" Сергей Сидорчук отметил двухлетнюю дату тренерства Мирчи Луческу:

“Ровно два года с нами новый тренерский штаб. От имени команды хотел бы выразить благодарность, сказать "спасибо", что эти два года мы не просуществовали, а прожили настоящей футбольной европейской жизнью.

В этом большая заслуга тренерского штаба, и мы в лице всей команды хотим выразить большую благодарность. С надеждой, что будем продолжать и дальше”, - сказал Сидорчук.