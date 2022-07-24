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Сидорчук: Надеемся, что будем продолжать работать с Луческу и дальше
Капитан поблагодарил тренерский штаб "бело-синих"
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник киевского "Динамо" Сергей Сидорчук отметил двухлетнюю дату тренерства Мирчи Луческу:
“Ровно два года с нами новый тренерский штаб. От имени команды хотел бы выразить благодарность, сказать "спасибо", что эти два года мы не просуществовали, а прожили настоящей футбольной европейской жизнью.
В этом большая заслуга тренерского штаба, и мы в лице всей команды хотим выразить большую благодарность. С надеждой, что будем продолжать и дальше”, - сказал Сидорчук.
Напомним, что два года назад, 23 июля 2020 года, Мирча Луческу возглавил киевское "Динамо". Текущий контракт румына с “бело-синими” действителен до лета 2024 года, согласно данным портала Transfermarkt.
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