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Сидорчук: Надеемся, что будем продолжать работать с Луческу и дальше

Премьер-лига
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Капитан поблагодарил тренерский штаб "бело-синих"

Сидорчук: Надеемся, что будем продолжать работать с Луческу и дальше

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" Сергей Сидорчук отметил двухлетнюю дату тренерства Мирчи Луческу:

“Ровно два года с нами новый тренерский штаб. От имени команды хотел бы выразить благодарность, сказать "спасибо", что эти два года мы не просуществовали, а прожили настоящей футбольной европейской жизнью.

В этом большая заслуга тренерского штаба, и мы в лице всей команды хотим выразить большую благодарность. С надеждой, что будем продолжать и дальше”, - сказал Сидорчук.

Напомним, что два года назад, 23 июля 2020 года, Мирча Луческу возглавил киевское "Динамо". Текущий контракт румына с “бело-синими” действителен до лета 2024 года, согласно данным портала Transfermarkt.

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В статье: Мирча Луческу Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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Источник:
You-Tube Динамо Київ

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