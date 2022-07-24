Футбол в условиях войны: за и против

В первые месяцы после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину мало кто думал о футболе. Однако свойства человеческого организма ко всему привыкать, осваиваться и адаптироваться спустя какое-то время позволили заговорить о делах на нашей футбольной ниве. Окончательно утвердив итоги незавершенного сезона-2021/22, руководящие органы игры миллионов в Украине затем приняли решение о проведении нового чемпионата. Уже сейчас можно сказать, что если ничего не изменится в намерениях УПЛ и УАФ дать старт очередному сезону, он войдет в историю как самый особенный по многим условным номинациям. Прежде всего, ввиду военного времени, в котором чемпионат будет проводиться.

Чтобы узнать мнение о решении проводить сезон-2022/23 в условиях войны, корреспондент UA-Футбол обратился к ряду украинских специалистов – Сергею Чуйченко, Андрею Воробею, Сергею Пучкову, Мирославу Ступару и Юрию Морозу.

Сергей ЧУЙЧЕНКО : - Прежде всего, всем нам очень хотелось бы, чтобы украинский футбол жил. Ведь допусти большую паузу в соревновательном процессе – и неизвестно, как оно будет в дальнейшем. Понятное дело, что если остановить футбольную жизнь в нашей стране на неопределнный срок, то это во многом может сказаться со знаком «минус». В частности, Украина будет опускаться вниз по рейтингу в таблице коэффициентов УЕФА. А так наши клубы стараются держать марку, добывая очки в еврокубковых турнирах. В четверг порадовала «Ворскла», сумевшая выиграть у шведского АИКа. Полтавчане - молодцы, показали свой неуступчивый характер и порадовали огромную армию украинских болельщиков. Киевское «Динамо» тоже выглядело достойно, сыграв вничью с сильным соперником – турецким «Фенербахче». Я считаю, что одно очко в копилку Украины – тоже хорошо. Конечно, проводить чемпионат в нынешних условиях, в чем-то рискованно и опасно, но это нужно. Ведь если пауза затянется надолго, то спрогнозировать будущее нашего футбола будет трудно. Соберутся ли после столь долгого вынужденного перерыва команды, футболисты и тренеры – неизвестно. Как бы уровень украинского футбола потом не упал еще ниже! После этого мы можем опуститься до уровня слаборазвитых футбольных стран, чего не хотелось бы. Надеюсь, что за месяц, который остался до даты старта очередного чемпионата, ситуация в стране улучшится. Все мы верим в то, что Вооруженные силы Украины погонят врага и приблизят победу. Каждый день мы молимся за наших воинов, которые защищают страну от коварного агрессора. Они молодцы, низкий поклон им за мужество и стойкость. Я верю в то, что в ближайшее время украинская армия освободит все оккупированные области от рашистов, приблизив такую желанную для всех победу.

Андрей ВОРОБЕЙ : - Считаю, что начинать чемпионат, конечно же, нужно. Но не в Украине. К сожелению, в нынешних условиях это сейчас очень опасно. Ни одна система Противовоздушной обороны не обезопасит нас от вражеских ракет. Проводить чемпионат предпочтительнее было бы в одной из двух стран – Турции или Польше. Но для того, чтобы осуществить это, нужны деньги.

Сергей ПУЧКОВ : - Целесообразно ли проводить чемпионат в это сложное время? Считаю, что «пятьдесят на пятьдесят», ведь война есть война. Объясню почему. Как бы ни готовились и ни играли футболисты, все равно на подсознательном уровне у них будут одни и те же мысли: идет война, не прилетят ли снаряды или ракеты во время матча? Вы в курсе, что в субботу в Одессе было? Это же ужас! Только накануне был подписан многосторонний договор об открытии портов для отправки зерна нуждающимся в нем странам, как наутро по одесскому торговому порту были нанесены ракетные удары! Я не думаю, что сезон-2022/23 станет каким-то запоминающимся. Скорее, всем он запомнится как проведенный во время войны. Понятное дело, из-за масштабного российского вторжения в Украину в роли безработных осталось много людей, в том числе и футболистов. Вы посмотрите, сколько команд снялось с чемпионата либо вовсе прекратило свое существование! До оговоренной даты старта чемпионата остался ровно месяц, и я думаю, что окончательное решение по поводу его проведения является прерогативой руководства нашего футбола. А вообще было бы правильно, если бы мнение о том, играть или не играть в предстоящем сезоне высказал Президент Украины. И еще. Для кого футболисты будут играть? Ведь футбол без зрителей, да еще и в условиях войны - это задача со многими неизвестными… Какой тогда смысл? Если бы матчи проводились со зрителями, то тоже было бы небезопасно. Ведь скопление большого количества людей – желанная мишень для врага с целью нанесения ракетных ударов. Не дай Бог это случится – и что тогда будет? Повторение Краматорска, Кременчуга, Винницы и других городов, которые пострадали от вражеских ракет. Учитывая, что россию исключили из всех международных соревнований, рашисты непременно захотят мстить. Можно не сомневаться, что они будут специально делать нам какие-то коварства и подлости.

Мирослав СТУПАР : - Хочется быть оптимистом. В такое сложное время, когда в отличие от Украины, в нормальной цивилизованной стране о подобных вещах даже не думают, мы не знаем, что будет завтра. Я бы не сказал, что предложенные варианты с проведением матчей нового чемпионата в Киеве, Львове, Тернополе и Ужгороде являются оптимальными. Где гарантии, что известному идиоту не придет в голову дать команду ударить ракетами во время матча по тому или другому стадиону, где будет пусть и небольшое, но скопление людей? Безопасность должна быть превыше всего. Хотя из всех городов, предложенных для проведения матчей чемпионата, наиболее безопасным можно считать разве что Ужгород. Дело в том, что на территории Закарпатья проживает 150 тысяч этнических венгров, поэтому с учетом позиции Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, грозившему даже в случае необходимости ввести войска, эту область никто бомбить не будет. Так что там можно играть. Что касается организации игр в Киеве, Львове и Тернополе, то это вопрос. Я не думаю, что в руководстве страны разрешат проводить чемпионат в тех рамках и форме, которые были прописаны УПЛ. Как известно, недавно рашисты подвергли ракетному удару Винницу. А ведь от этого города до Тернополя не так далеко…

С экономической точки зрения ситуация сейчас такова, что владельцы клубов не могут выплачивать деньги и не получать от этого никакой спортивной отдачи – имею ввиду матч. Для этого и есть тренировочные сборы, которые команды проводят в преддверии сезона. Увы, часть из представителей низших лиг отказалась принимать участие в предстоящем сезоне. Хотя я все же считаю, что чемпионат должен проводиться. Если в этом календарном году на основании незавершенного минувшего сезона были утверждены итоговые места команд в таблице во всех лигах, то каково оно будет в том случае, когда в стране энное количество времени в футбол играть не будут? Получит ли Украина места в еврокубках или нет?

Юрий МОРОЗ: - Считаю, что новый сезон нужно проводить. Несмотря на войну, чемпионат в Украине должен быть! Это даже не должно оспариваться. И кто бы что ни говорил о готовности или неготовности той или другой команды – это не важно. Согласен, степень опасности, учитывая нынешнюю ситуацию, существует. Особенно исходя из того, что российский агрессор в любой момент может обстрелять тот или иной город Украины – будь то Винница или Ровно. Но повторюсь: чемпионат должен проводиться. Главное, чтобы он стартовал – а все факторы, связанные с его проведением и обстановкой в стране, будут корректироваться уже в процессе. Будь то воздушная тревога, при которой командам нужно будет укрыться в безопасное место, будь то еще что-то. Понятно, что сегодня нельзя сказать, что 23 августа чемпионат стал на рельсы – и все пойдет именно так, как мы привыкли. Но в данном случае главное начать – а там будет видно. Важно делать шаг за шагом – и тогда можно делать поправки, исходя из текущих условий. Они и покажут, можно ли чемпионат продолжать или же целесообразнее будет его на какое-то время приостановить. Но как бы там ни было, а футбол имеет важное значение для наших людей. Как ни крути, а в Украине, вне всякого сомнения, это спорт номер один. Он помогает легче переносить тяготы, объединяет, добавляет настроение, несет позитив. Те возможности, которые есть в украинского футболиста, способны показать, что футбол живет и существует даже в военное время. А это будет весомой поддержкой нашим ребятам из Вооруженных сил Украины и всем украинским гражданам. Пусть наша держава объединится в этой всеобщей беде, а после Победы живет и процветает.

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