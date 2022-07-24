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Бурбас: Василий Кобин станет главным тренером Металлиста в предстоящем сезоне

Премьер-лига
(1 голосов)

Экс-тренер Миная возглавит клуб-новичок УПЛ

Бурбас: Василий Кобин станет главным тренером Металлиста в предстоящем сезоне

Фото: PMG

UA-Футбол
Новина українською

Инсайдер Игорь Бурбас сообщил о том, что главным тренером харьковского "Металлиста" в предстоящем сезоне УПЛ станет Василий Кобин. Последним местом работы экс-игрока сборной Украины был закарпатский "Минай".

"Металлист" в новом сезоне поведет Василий Кобин. Причем не как спортдиректор, а как полноценный главный тренер. Специалист уже собирает и готовит команду под себя. С Александром Призетко не сложилось из-за отсутствия у него соответствующей лицензии Pro".

С "Минаем" Василий Кобин отыграл около двух сезонов. В первом же он победил в Первой лиге Украины и вывел клуб в УПЛ. Однако второй сезон он не доработал до конца, подав в отставку 24 марта 2021 года. В июне вернулся, но уже в сентябре был уволен.

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В статье: Василий Кобин ФК Минай Металлист (Харьков)
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