Бурбас: Василий Кобин станет главным тренером Металлиста в предстоящем сезоне

Инсайдер Игорь Бурбас сообщил о том, что главным тренером харьковского "Металлиста" в предстоящем сезоне УПЛ станет Василий Кобин. Последним местом работы экс-игрока сборной Украины был закарпатский "Минай".

"Металлист" в новом сезоне поведет Василий Кобин. Причем не как спортдиректор, а как полноценный главный тренер. Специалист уже собирает и готовит команду под себя. С Александром Призетко не сложилось из-за отсутствия у него соответствующей лицензии Pro".

С "Минаем" Василий Кобин отыграл около двух сезонов. В первом же он победил в Первой лиге Украины и вывел клуб в УПЛ. Однако второй сезон он не доработал до конца, подав в отставку 24 марта 2021 года. В июне вернулся, но уже в сентябре был уволен.