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Срна, Шовковский и множество других звезд. В Ужгороде на благотворительном матче собирали миллион для ЗСУ

Премьер-лига
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Цель была достигнута

Срна, Шовковский и множество других звезд. В Ужгороде на благотворительном матче собирали миллион для ЗСУ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Такие события, наверное, наилучше демонстрируют привыкание и адаптацию людей к войне. Собирали деньги для армии (цель была объявлена ​​заранее – минимум миллион гривен), а заодно – немного развлекались. Проблема не в развлечениях, жизнь все же должна продолжаться. Проблема в том, что мы уже реально привыкли к войне. Почти полгода этого ужаса, порожденного лживыми подонками из российской федерации.

Главное, чтобы война не превратилась в рутину и не перестала затрагивать душу каждого из тех, кто в тылу, кто – на относительно безопасных территориях. Собственно, в этом была одна из целей благотворительного матча: напомнить, что там, на линии столкновения, ребята дерутся за нас, а мы помогаем, как можем. В Ужгород прибыло едва ли не вдвое (а может и втрое) больше звезд, чем было на аналогичном матче месяц назад. Прибавилось и футбольных легенд. Согласитесь, в других условиях, наверное, вы бы и не увидели возвращение на поле Шовковского, Срны или Руслана Ротаня.

Срна, Шовковский и множество других звезд. В Ужгороде на благотворительном матче собирали миллион для ЗСУ - изображение 1

Ну, разговоры о футболе можно упустить. Это как раз тот случай, когда отсутствие описания происходивших на поле событий не будет смущать не только читателей, но и журналиста-автора материала. Главное было фиксировать сумму, собранную во время трансляции благодаря gr-коду. Деньги прибывали не в геометрической прогрессии, но, в общем-то, и не черепашьим темпом. К окончанию первого тайма – под двести шестьдесят тысяч. Точно лучше, чем ничего.

Средства организаторы обещают направить на приобретение тепловизоров и автомобилей. Выйти на миллион помогли розыгрыши, аукционы и акции в перерыве и после матча. В общем, с задачей справились, хотя взамен тем, кто не любит навязчивую рекламу, пришлось потерпеть многочисленные дифирамбы организаторам. Но так работает современный мир: хочешь что-то – должен что-то дать в ответ.

Срна, Шовковский и множество других звезд. В Ужгороде на благотворительном матче собирали миллион для ЗСУ - изображение 2

Кстати, еще об организаторах. Посчастливилось услышать, что Евгений Селезнев принимал участие не только в медийной промокампании матча, но и приглашал друзей-звезд и решал некоторые организационные моменты. Это нормально. Пожалуй, немного ненормально, что действующий футболист уже играет наравне с ветеранами и любителями. С другой стороны, на скамейке одной из команд-соперниц сегодня был Владимир Шаран. Поэтому выступление Селезнева будем считать открытой тренировкой с повышенным интересом.

Такие матчи – это хорошо. Но лучше бы не было войны, и не было бы их.

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

Благотворительный матч в пользу ВСУ. Ужгород
Сборная Легенд футбола - Сборная звезд 8:7

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В статье: ФК Минай
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Комментарии (2)
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Hanter44 (Baburka)
24.07.2022 в 19:47
Побачив знайоме прізвисько(Iгор Семйон) та й зрадів! Нарешті! Нарешті Iгор викладе давно очікуваний матеріал про Тараса Михайлика.Про те як той 7(сім) років вірою та правдою наповнював бюджет країшни-агресора. Але ж -Ні!В високих кабінетах кураторів сайту не дозволили.Перед моїми очами проходить ця безрадісна картина,як Iгор бігає з одного кабінету до іншого ,від Насенюка до Васильева(може даже грюкає кулаком по столу),а в відповідь бачить лише посмішки. Співчуваю!
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vismut (Запорожье)
24.07.2022 в 19:03
Не побоялись игроки и зрители ракет хла вонючего! Всем - большое уважение.
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