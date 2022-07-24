Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист 1925 победил в товарищеском матче Штурм, команда Ярославского сыграла вничью с Денизлиспором
Предсезонная подготовка харьковских команд
Фото: Металіст 1925 Харків
Оба харьковских «Металлиста» сегодня провели товарищеские матчи в рамках подготовки к предстоящему сезону УПЛ. Команда Александра Ярославского сыграла вничью с турецким «Денизлиспором» со счетом 0:0.
«Металлист 1925» же победил в своем матче, обыграв иванковский «Штурм» со счетом 1:0 благодаря неизвестному игроку, находящемуся на просмотре в команде.
«Металлист» Харьков – «Денизлиспор» Денизли 0:0
Состав «Металлиста»:
Рыбка – Ралюченко, Мизюк, Чидомере, Вернаттус (Тепляков) – Танковский, Памбу (Приходько), Демченко (Цвиренко, Синчук), Подлепенец, Дегтярь (Влага) – Кайдалов
«Металлист 1925» Харьков – «Штурм» Иванков 1:0
Гол: Игрок на просмотре, 5
Состав «Металлиста 1925»:
Коваленко М. (Потемков И. 60), Жичиков(Шершень 60), Затемков Ю. (Безуглый 60), Ткачук (к) (Курило 60), Игрок на просмотре (Коваленко И. 38 (Игрок на просмотре 60), Игрок на просмотре (Мартынюк 60), Эмере (Коваль 46, Кравченко 60), Игрок на просмотре (Русин 60), Игрок на просмотре (Габелок 60), Игрок на просмотре (Дмитренко 46, Ременюк 60), Игрок на просмотре (Зубков 46) на просмотре 60)
Состав «Штурма»:
Румянцев (Погорелый 46), Нестеренко (Помазан 69), Васильев, Счастливцев, Помазан (Волков 67), Петренко (Осадчий 69), Шевчук (Бовтрук 67), Старгородский (Рублев 69), Куприй, Березка (Корешков 54)
Популярное сейчас
- Миколенко открыл счет в игре против Блэкпула
- Эль Классико снова за Барсой. Видео гола и обзор матча Реал - Барселона 0:1
- Как Зинченко дебютировал. Арсенал – Челси 4:0. ВИДЕО голов и обзор матча
- Пресс-конференция Луческу после игры с Фенербахче: Мы не решились рисковать в этой ситуации
- Свадьба на фоне руин: винничанка поделились фото из разрушенного русской ракетой дома
- Елена Зеленская опубликовала видео с солнечной девочкой Лизой, убитой русскими извергами в Виннице