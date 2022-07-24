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Кадим Харрис бесплатно покинул Металлист и перешел в Самсунспор

Премьер-лига
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Англичанин приехал в Украину всего лишь год назад

Кадим Харрис бесплатно покинул Металлист и перешел в Самсунспор

Фото: Transfermarkt

UA-Футбол
Новина українською

Английский легионер "Металлиста" Кадим Харрис покинул харьковский клуб. Левый вингер был официально представлен как игрок "Самсунспора" из второго турецкого дивизиона.

Как сообщается, 29-летний Харрис перешел в новый клуб свободным агентом (согласно порталу transfermarkt) и подписал двухлетний контракт. Последние полгода Кадим также провел в Турции, играя в аренде в "Тузласпоре".

За "Металлист" Харрис успел отыграть всего 13 матчей (11 в Первой лиге и еще два – в Кубке Украины). За эти игры ему удалось забить 2 гола и отдать 1 ассист. В Харьков он также переехал свободным агентом, по окончании контракта с "Шеффилд Уэнсдей".

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В статье: Металлист (Харьков) Кадим Харрис
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