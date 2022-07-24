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Верес не может победить уже в третьем товарищеском матче подряд. Ровенчане проиграли венгерскому Дебрецену
Единственный гол в матче забил экс-игрок сборной Венгрии Балаж Джуджак
Фото: НК Верес
Ровненский "Верес" провел третий товарищеский матч в рамках подготовки к предстоящему сезону УПЛ. На этот раз соперником ровенчан был "Дебрецен", из одноименного венгерского города.
В прошедшем сезоне "Дебрецен" занял седьмое место в чемпионате страны. Сегодня "Верес" проиграл со счетом 1:0 из-за гола бывшего игрока сборной Венгрии Балажа Джуджака со штрафного.
"Дебрецен" Дебрецен – "Верес" Ровно 1:0
Гол: Джуджак, 39
Состав "Верес":
В первом тайме: Когут – С.Шестаков, Мельник, Вовченко (на просмотре), Е.Пасич, Курко, Кучеров, Дахновский, Г.Пасич, Гечев, Сергийчук
В втором тайме: Коркодим – Гагун, Мельник (Гук, 80), Вовченко (на просмотре), Квасный, Курко (Клец, 63), Кучеров, Дахновский (Данилюк, 80), В.Шарай, С.Шарай, Гайдучик
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