Верес не может победить уже в третьем товарищеском матче подряд. Ровенчане проиграли венгерскому Дебрецену

Ровненский "Верес" провел третий товарищеский матч в рамках подготовки к предстоящему сезону УПЛ. На этот раз соперником ровенчан был "Дебрецен", из одноименного венгерского города.

В прошедшем сезоне "Дебрецен" занял седьмое место в чемпионате страны. Сегодня "Верес" проиграл со счетом 1:0 из-за гола бывшего игрока сборной Венгрии Балажа Джуджака со штрафного.

"Дебрецен" Дебрецен – "Верес" Ровно 1:0

Гол: Джуджак, 39

Состав "Верес":

В первом тайме: Когут – С.Шестаков, Мельник, Вовченко (на просмотре), Е.Пасич, Курко, Кучеров, Дахновский, Г.Пасич, Гечев, Сергийчук

В втором тайме: Коркодим – Гагун, Мельник (Гук, 80), Вовченко (на просмотре), Квасный, Курко (Клец, 63), Кучеров, Дахновский (Данилюк, 80), В.Шарай, С.Шарай, Гайдучик