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Кривцов и Бондаренко вернулись в общую группу Шахтера
Два легионера частично занимаются с партнерами по команде
Фото: ФК Шахтер Донецк
Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко продолжает работать по индивидуальной программе, сообщает пресс-служба "горняков".
Отмечается, что полноценно занимается в общей группе Сергей Кривцов, который недавно вернулся в строй после длительной травмы. Частично вместе с партнерами тренируется Лассина Траоре и Невен Джурасек. Также командные упражнения выполняет Артем Бондаренко.
Напомним, 26 июля "Шахтер" запланировал благотворительный матч против "Аякса", который пройдет в рамках Shakhtar Global Tour for Peace. Встреча состоится в Амстердаме на "Йохан Кройф Арене". Начало в 20:00 по Киеву.
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