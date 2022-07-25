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Кривцов и Бондаренко вернулись в общую группу Шахтера

Премьер-лига
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Два легионера частично занимаются с партнерами по команде

Кривцов и Бондаренко вернулись в общую группу Шахтера

Фото: ФК Шахтер Донецк

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Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко продолжает работать по индивидуальной программе, сообщает пресс-служба "горняков".

Отмечается, что полноценно занимается в общей группе Сергей Кривцов, который недавно вернулся в строй после длительной травмы. Частично вместе с партнерами тренируется Лассина Траоре и Невен Джурасек. Также командные упражнения выполняет Артем Бондаренко.

Напомним, 26 июля "Шахтер" запланировал благотворительный матч против "Аякса", который пройдет в рамках Shakhtar Global Tour for Peace. Встреча состоится в Амстердаме на "Йохан Кройф Арене". Начало в 20:00 по Киеву.

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В статье: Сергей Кривцов Лассина Траоре Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко Артем Бондаренко Невен Джурасек
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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