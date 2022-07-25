Призетко: С Ратием будет не сложно распределить обязанности в Металлисте

Ассистент главного тренера "Металлиста" Александр Призетко рассказал о ситуации в харьковской команде.

— Александр Сергеевич, сначала главным тренером "Металлиста" назначили вас, А за сутки — Олега Ратия. Как будут распределяться обязанности в тренерском штабе харьковчан?

— На сегодняшний день я тренирую команду со своим тренерским штабом. У меня с Олегом Ратием хорошие отношения, поэтому нам не составит труда распределить обязанности.

А что касается PRO-диплома, то у меня были попытки пойти учиться, но в ситуацию вмешался коронавирус и эти планы были нарушены. Уж слишком долго я работал в команде не главным тренером и мне это не мешало. Сейчас группа уже набрана, поэтому мне придется ждать следующего мероприятия.

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— До какого времени команда будет работать в Турции?

— Ближайшую неделю мы будем тренироваться здесь, а руководство клуба решит, как быть дальше. Сейчас такое время, что особо загадывать не хочется.

— "Металлист", который возьмет старт в Премьер-лиге, в последнее время очень изменился. Это связано, прежде всего, с войной или с финансовым положением?

— Не сомневаюсь, что это связано с войной на Украине. Финансовое положение, насколько я знаю, у "Металлиста" нормальное.

— Вы провели спарринг с "Денизлиспором". Еще игры будут?

— Как минимум, один контрольный поединок еще состоится. Его дата, возможно, 27 или 28 июля.

— Пока много разговоров о целесообразности проведения чемпионата. Каково ваше мнение?

— На этот вопрос очень трудно ответить. Чемпионат нужен, всем уж очень хочется играть, но, конечно, всех волнует безопасность. Думаю, ответ на этот вопрос лучше знают военные люди. Если решать, что турнир стартует, "Металлист" готов играть.

— Учитывая большие изменения в составе "Металлиста", которые будут стоять перед командой в новом сезоне?

— Мы пока не обсуждали цели, поскольку продолжается формирование коллектива. Клуб подписывает футболистов, но они пока все находятся в Украине. В этом есть определенные сложности. Мне нужно увидеть всю команду и уже от этого отталкиваться. Слишком такие вопросы обычно обсуждаются перед самым стартом сезона, – сказал Призетко.