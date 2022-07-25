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Кривбасс подписал лидера Прикарпатья - это уже 12-й новичок Вернидуба

Премьер-лига
(1 голосов)

Криворожцы продолжают усиливать свой состав

Кривбасс подписал лидера Прикарпатья - это уже 12-й новичок Вернидуба

Фото: ФК Кривбасс

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"Кривбасс" объявил о подписании очередного новичка. Полузащитник "Прикарпатья" Владислав Семотюк стал игроком криворожского клуба. Об этом сообщает официальный сайт дебютанта УПЛ.

Контракт с 21-летним футболистом был подписан сроком на 2 года. В новом клубе Владислав будет играть под номером 17.

В минувшем сезоне хавбек за клуб из Ивано-Франковска провел 19 матчей, отметившись одним забитым мячом. Также в первой части сезона-2020/21 он был признан лучшим игроком в составе "Прикарпатья".

Напомним, ранее "Кривбасс" подписал вратаря Андрея Клищука, защитников Тимура Стецкова, Виталия Вернидуба и Евгения Опанасенко, полузащитников Андрея Понедельника, Тимура Кораблина, Дмитрия Хомченовского, Максима Задераку, Евгения Банаду и Назара Волошина, а также нападающего Дениса Устименко.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФК Кривбасс

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