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Кривбасс подписал лидера Прикарпатья - это уже 12-й новичок Вернидуба
Криворожцы продолжают усиливать свой состав
Фото: ФК Кривбасс
"Кривбасс" объявил о подписании очередного новичка. Полузащитник "Прикарпатья" Владислав Семотюк стал игроком криворожского клуба. Об этом сообщает официальный сайт дебютанта УПЛ.
Контракт с 21-летним футболистом был подписан сроком на 2 года. В новом клубе Владислав будет играть под номером 17.
В минувшем сезоне хавбек за клуб из Ивано-Франковска провел 19 матчей, отметившись одним забитым мячом. Также в первой части сезона-2020/21 он был признан лучшим игроком в составе "Прикарпатья".
Напомним, ранее "Кривбасс" подписал вратаря Андрея Клищука, защитников Тимура Стецкова, Виталия Вернидуба и Евгения Опанасенко, полузащитников Андрея Понедельника, Тимура Кораблина, Дмитрия Хомченовского, Максима Задераку, Евгения Банаду и Назара Волошина, а также нападающего Дениса Устименко.
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