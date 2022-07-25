"Волнуемся каждый день". Игрок МХ 1925 - об отце, который защищает Украину

Центральный защитник "Металлиста 1925" Юрий Потимков поделился впечатлениями от поединка против "Штурма" (1:0), эмоциями от голевой передачи и рассказал об отце, который сейчас в армии.

– Мы играли 60 минут, очень много у нас не получалось, потому что очень много новых игроков с которыми еще нет понимания 100%-го. Но я считаю, что игру провели хорошо. 60 минут нам предоставили, каждый из нас показал все, на что он способен. Забили гол, могли еще забить. Но что-то где-то не получалось. Меньше нам везло. Потому удалось только один забить.

– Второй матч на этом летнем сборе ты действуешь в центре защиты с одним из самых опытных игроков в составе "Металлиста 1925" Евгением Ткачуком, как тебе играется вместе с ним?

– Женя мне очень помогает, он всегда мне подсказывает, почти в каждом моменте. Мне очень приятно с ним играть, потому что он очень опытный игрок, очень хороший защитник.

– Ты отдал голевую передачу, для центрального защитника не такое и частое явление, но случается. Можешь припомнить этот эпизод, пожалуйста?

– Да, увидел открывание нападающего, увидел зону, в которую можно отдать такую ​​передачу, своевременно отдал и так получилось, что партнер забил гол. Я был очень рад, потому что голевая передача на моем счету.

– Сыграно уже два контрольных матча, перед этим был стартовый этап, где работали над физической формой. Как себе лично этот этап подготовки оцениваешь?

– Очень тяжело. Трудно играть под нагрузкой. Но уже беговая работа закончилась, поэтому сейчас будем только над тактикой работать, будет легче и легче. Будем нарабатывать наши тактики, которые главный тренер будет давать.

– Известно, что ваш с Игорем отец (врач юношеской команды "Металлиста 1925", – ред) помогает защищать нашу страну. Волнение за него на тебя влияет?

– Отец наоборот за нас с братом очень переживает. Каждый день по два раза нам звонит. Говорит нам слова, которые ободряют нас. Это очень помогает, когда отец в такой ситуации, но все равно звонит, спрашивает, как дела и говорит какие-то слова, которые нас мотивируют.

Волнуемся ли мы за него? Ну естественно. Волнуемся каждый день, потому что такая ситуация. Каждый день ему звоним, когда он очень долго трубку не берет, начинаем волноваться. Слава Богу сейчас все хорошо с ним, дай Бог, чтобы было так и дальше, - рассказал футболист.