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Кораблин: Кривбасс планомерно готовится к чемпионату

Премьер-лига
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Криворожский клуб проводит третий сбор на Закарпатье

Кораблин: Кривбасс планомерно готовится к чемпионату

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Полузащитник криворожского "Кривбасса" Тимур Кораблин рассказал о первой тренировке на третьем летнем сборе.

– Была силовая работа на выносливость. Все проделали, все хорошо, все по плану.

– Тренировка после тяжелой дороги. Нагрузки сейчас не слишком высоки?

– Первые дни мы втягиваемся в график тренировок после дороги. Дальше нагрузки, конечно, будут только выше и выше. С нетерпением ждем первые контрольные матчи. Спаринги – это всегда интересно. Планомерно готовимся к чемпионату.

– На Закарпатье живописные виды. Команда тренируется на хороших полям. Как работается на этом газоне?

– Поле очень качественное. К тому же, вы правы, шикарный вид. Тренироваться в таких условиях одно удовольствие. Команде все нравится. Большое спасибо руководству ФК "Кривбасс" за эти прекрасные условия для подготовки к сезону, - сказал Кораблин в интервью клубной пресс-службе.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФК Кривбасс

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