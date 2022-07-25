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Кораблин: Кривбасс планомерно готовится к чемпионату
Криворожский клуб проводит третий сбор на Закарпатье
Фото: ФК Кривбасс
Полузащитник криворожского "Кривбасса" Тимур Кораблин рассказал о первой тренировке на третьем летнем сборе.
– Была силовая работа на выносливость. Все проделали, все хорошо, все по плану.
– Тренировка после тяжелой дороги. Нагрузки сейчас не слишком высоки?
– Первые дни мы втягиваемся в график тренировок после дороги. Дальше нагрузки, конечно, будут только выше и выше. С нетерпением ждем первые контрольные матчи. Спаринги – это всегда интересно. Планомерно готовимся к чемпионату.
– На Закарпатье живописные виды. Команда тренируется на хороших полям. Как работается на этом газоне?
– Поле очень качественное. К тому же, вы правы, шикарный вид. Тренироваться в таких условиях одно удовольствие. Команде все нравится. Большое спасибо руководству ФК "Кривбасс" за эти прекрасные условия для подготовки к сезону, - сказал Кораблин в интервью клубной пресс-службе.
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