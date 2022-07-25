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Закарпатский ивент в пользу ВСУ. ФОТОрепортаж с благотворительного матча с участием топ-звезд Украины

Премьер-лига
(2 голосов)

На стадионе футбольного клуба Минай состоялось большое шоу, в ходе которого собрали миллион гривен для Армии

Закарпатский ивент в пользу ВСУ. ФОТОрепортаж с благотворительного матча с участием топ-звезд Украины

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

В Украине большой футбол сейчас на паузе. Продолжаются еврокубки, но даже домашние матчи украинские команды проводят на чужбине. Так что глоток свежего воздуха в виде любимой Игры в относительно безопасном месте никому не помешал. Даже наоборот – стал полезным, ведь на благотворительном матче в Минае собирали деньги для ВСУ.

Организаторы пригласили как местных знаменитостей, так и звезд национального масштаба. Звезд футбольных и шоу-бизнесовых. В итоге мы увидели Срну, Шовковского, Федецкого, Кобина, Кополовца, Селезнева, Фоззи, Педана, Тамерлана, Пивоварова, Казанина, Денисова, Цыганика, Маркевича-старшего, Гагарина, Решетника и многих других.

Больше смотрите в фоторепортаже нашего фотокорреспондента Александра Приходько.

Фотогалерея

Закарпатский ивент в пользу ВСУ. ФОТОрепортаж с благотворительного матча с участием топ-звезд Украины - фото 1Закарпатский ивент в пользу ВСУ. ФОТОрепортаж с благотворительного матча с участием топ-звезд Украины - фото 1Закарпатский ивент в пользу ВСУ. ФОТОрепортаж с благотворительного матча с участием топ-звезд Украины - фото 1Закарпатский ивент в пользу ВСУ. ФОТОрепортаж с благотворительного матча с участием топ-звезд Украины - фото 1Закарпатский ивент в пользу ВСУ. ФОТОрепортаж с благотворительного матча с участием топ-звезд Украины - фото 1Закарпатский ивент в пользу ВСУ. ФОТОрепортаж с благотворительного матча с участием топ-звезд Украины - фото 1Закарпатский ивент в пользу ВСУ. ФОТОрепортаж с благотворительного матча с участием топ-звезд Украины - фото 1Закарпатский ивент в пользу ВСУ. ФОТОрепортаж с благотворительного матча с участием топ-звезд Украины - фото 2Закарпатский ивент в пользу ВСУ. ФОТОрепортаж с благотворительного матча с участием топ-звезд Украины - фото 3Закарпатский ивент в пользу ВСУ. ФОТОрепортаж с благотворительного матча с участием топ-звезд Украины - фото 4Закарпатский ивент в пользу ВСУ. ФОТОрепортаж с благотворительного матча с участием топ-звезд Украины - фото 5Закарпатский ивент в пользу ВСУ. ФОТОрепортаж с благотворительного матча с участием топ-звезд Украины - фото 6Закарпатский ивент в пользу ВСУ. ФОТОрепортаж с благотворительного матча с участием топ-звезд Украины - фото 7Закарпатский ивент в пользу ВСУ. ФОТОрепортаж с благотворительного матча с участием топ-звезд Украины - фото 8Закарпатский ивент в пользу ВСУ. ФОТОрепортаж с благотворительного матча с участием топ-звезд Украины - фото 9Закарпатский ивент в пользу ВСУ. ФОТОрепортаж с благотворительного матча с участием топ-звезд Украины - фото 10Закарпатский ивент в пользу ВСУ. ФОТОрепортаж с благотворительного матча с участием топ-звезд Украины - фото 11Закарпатский ивент в пользу ВСУ. ФОТОрепортаж с благотворительного матча с участием топ-звезд Украины - фото 12Закарпатский ивент в пользу ВСУ. ФОТОрепортаж с благотворительного матча с участием топ-звезд Украины - фото 13Закарпатский ивент в пользу ВСУ. ФОТОрепортаж с благотворительного матча с участием топ-звезд Украины - фото 14Закарпатский ивент в пользу ВСУ. ФОТОрепортаж с благотворительного матча с участием топ-звезд Украины - фото 15Закарпатский ивент в пользу ВСУ. ФОТОрепортаж с благотворительного матча с участием топ-звезд Украины - фото 1Закарпатский ивент в пользу ВСУ. ФОТОрепортаж с благотворительного матча с участием топ-звезд Украины - фото 1Закарпатский ивент в пользу ВСУ. ФОТОрепортаж с благотворительного матча с участием топ-звезд Украины - фото 1Закарпатский ивент в пользу ВСУ. ФОТОрепортаж с благотворительного матча с участием топ-звезд Украины - фото 1Закарпатский ивент в пользу ВСУ. ФОТОрепортаж с благотворительного матча с участием топ-звезд Украины - фото 1Закарпатский ивент в пользу ВСУ. ФОТОрепортаж с благотворительного матча с участием топ-звезд Украины - фото 1Закарпатский ивент в пользу ВСУ. ФОТОрепортаж с благотворительного матча с участием топ-звезд Украины - фото 1Закарпатский ивент в пользу ВСУ. ФОТОрепортаж с благотворительного матча с участием топ-звезд Украины - фото 1Закарпатский ивент в пользу ВСУ. ФОТОрепортаж с благотворительного матча с участием топ-звезд Украины - фото 1Закарпатский ивент в пользу ВСУ. ФОТОрепортаж с благотворительного матча с участием топ-звезд Украины - фото 1Закарпатский ивент в пользу ВСУ. ФОТОрепортаж с благотворительного матча с участием топ-звезд Украины - фото 1Закарпатский ивент в пользу ВСУ. ФОТОрепортаж с благотворительного матча с участием топ-звезд Украины - фото 1Закарпатский ивент в пользу ВСУ. ФОТОрепортаж с благотворительного матча с участием топ-звезд Украины - фото 2Закарпатский ивент в пользу ВСУ. ФОТОрепортаж с благотворительного матча с участием топ-звезд Украины - фото 1Закарпатский ивент в пользу ВСУ. ФОТОрепортаж с благотворительного матча с участием топ-звезд Украины - фото 1Закарпатский ивент в пользу ВСУ. ФОТОрепортаж с благотворительного матча с участием топ-звезд Украины - фото 2Закарпатский ивент в пользу ВСУ. ФОТОрепортаж с благотворительного матча с участием топ-звезд Украины - фото 1Закарпатский ивент в пользу ВСУ. ФОТОрепортаж с благотворительного матча с участием топ-звезд Украины - фото 1Закарпатский ивент в пользу ВСУ. ФОТОрепортаж с благотворительного матча с участием топ-звезд Украины - фото 2Закарпатский ивент в пользу ВСУ. ФОТОрепортаж с благотворительного матча с участием топ-звезд Украины - фото 1Закарпатский ивент в пользу ВСУ. ФОТОрепортаж с благотворительного матча с участием топ-звезд Украины - фото 1Закарпатский ивент в пользу ВСУ. ФОТОрепортаж с благотворительного матча с участием топ-звезд Украины - фото 2Закарпатский ивент в пользу ВСУ. ФОТОрепортаж с благотворительного матча с участием топ-звезд Украины - фото 1Закарпатский ивент в пользу ВСУ. ФОТОрепортаж с благотворительного матча с участием топ-звезд Украины - фото 1Закарпатский ивент в пользу ВСУ. ФОТОрепортаж с благотворительного матча с участием топ-звезд Украины - фото 1Закарпатский ивент в пользу ВСУ. ФОТОрепортаж с благотворительного матча с участием топ-звезд Украины - фото 1
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В статье: фото ФК Минай
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