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С легионером, но без Гладкого. Заря опубликовала заявку на новый сезон
Есть и летние новички
Фото: ФК Заря Луганск
Луганская "Заря" опубликовала заявку на новый сезон УПЛ.
В ней - 25 футболистов. В ней нашлось место для летних новичков (Вантух, Михайленко, Бражко, Мишнев) и для одного легионера (бразилец Кристиан). А вот опытного Александра Гладкого нет, у него истек контракт.
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Полный список игроков.
- Вратари: Сапутин, Жилкин, Мацапура
- Защитники: Нагнойный, Кисиль, Байрук, Имереков, Вантух, Снурницын, Данченко
- Полузащитники: Бражко, Кабаев, Мишнев, Булеца, Хлань, Тлумак, Михайленко, Назарина, Смиян, Батагов
- Нападающие: Лунев, Алибеков, Чурко, Кристиан, Алефиренко
Старт сезона УПЛ запланирован на 23-е августа.
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Источник:ФК Заря
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