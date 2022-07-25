С легионером, но без Гладкого. Заря опубликовала заявку на новый сезон

Луганская "Заря" опубликовала заявку на новый сезон УПЛ.

В ней - 25 футболистов. В ней нашлось место для летних новичков (Вантух, Михайленко, Бражко, Мишнев) и для одного легионера (бразилец Кристиан). А вот опытного Александра Гладкого нет, у него истек контракт.

Полный список игроков.

Вратари : Сапутин, Жилкин, Мацапура

: Сапутин, Жилкин, Мацапура Защитники : Нагнойный, Кисиль, Байрук, Имереков, Вантух, Снурницын, Данченко

: Нагнойный, Кисиль, Байрук, Имереков, Вантух, Снурницын, Данченко Полузащитники : Бражко, Кабаев, Мишнев, Булеца, Хлань, Тлумак, Михайленко, Назарина, Смиян, Батагов

: Бражко, Кабаев, Мишнев, Булеца, Хлань, Тлумак, Михайленко, Назарина, Смиян, Батагов Нападающие: Лунев, Алибеков, Чурко, Кристиан, Алефиренко

Старт сезона УПЛ запланирован на 23-е августа.