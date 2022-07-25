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С легионером, но без Гладкого. Заря опубликовала заявку на новый сезон

Премьер-лига
(1 голосов)

Есть и летние новички

С легионером, но без Гладкого. Заря опубликовала заявку на новый сезон

Фото: ФК Заря Луганск

UA-Футбол
Новина українською

Луганская "Заря" опубликовала заявку на новый сезон УПЛ.

В ней - 25 футболистов. В ней нашлось место для летних новичков (Вантух, Михайленко, Бражко, Мишнев) и для одного легионера (бразилец Кристиан). А вот опытного Александра Гладкого нет, у него истек контракт.

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Полный список игроков.

  • Вратари: Сапутин, Жилкин, Мацапура
  • Защитники: Нагнойный, Кисиль, Байрук, Имереков, Вантух, Снурницын, Данченко
  • Полузащитники: Бражко, Кабаев, Мишнев, Булеца, Хлань, Тлумак, Михайленко, Назарина, Смиян, Батагов
  • Нападающие: Лунев, Алибеков, Чурко, Кристиан, Алефиренко

Старт сезона УПЛ запланирован на 23-е августа.

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В статье: Заря (Луганск)
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Источник:
ФК Заря

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