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Шахтер готовится к Аяксу - три игрока пока под вопросом
Поединок уже завтра
Фото: ФК Шахтер
Донецкий "Шахтер" продолжает подготовку к новому сезону.
По данным официального сайта клуба, три футболиста пока работают по индивидуальной программе. Речь идет о Лассина Траоре, Николае Матвиенко и Марьяне Фарине. Остальные - в общей группе.
???? Тренування перед благодійним матчем з «Аяксом» у Нідерландах ????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 25, 2022
Гра у вівторок розпочнеться о 21:00 та буде показана у прямому ефірі на клубному YouTube-каналі, у сервісі MEGOGO та каналі XSPORT.
???? Усі фото й новини з тренування: https://t.co/7O7GP4DL3I.#АяксШахтар pic.twitter.com/o3cY8x453x
Завтра донецкий клуб встретится с "Аяксом" в рамках контрольного матча.
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