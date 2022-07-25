Шахтер готовится к Аяксу - три игрока пока под вопросом

Донецкий "Шахтер" продолжает подготовку к новому сезону.

По данным официального сайта клуба, три футболиста пока работают по индивидуальной программе. Речь идет о Лассина Траоре, Николае Матвиенко и Марьяне Фарине. Остальные - в общей группе.

???? Тренування перед благодійним матчем з «Аяксом» у Нідерландах ????



Гра у вівторок розпочнеться о 21:00 та буде показана у прямому ефірі на клубному YouTube-каналі, у сервісі MEGOGO та каналі XSPORT.



???? Усі фото й новини з тренування: https://t.co/7O7GP4DL3I.#АяксШахтар pic.twitter.com/o3cY8x453x — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 25, 2022

Завтра донецкий клуб встретится с "Аяксом" в рамках контрольного матча.