  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер готовится к Аяксу - три игрока пока под вопросом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер готовится к Аяксу - три игрока пока под вопросом

Премьер-лига
(1 голосов)

Поединок уже завтра

Шахтер готовится к Аяксу - три игрока пока под вопросом

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" продолжает подготовку к новому сезону.

Читайте такжеЙовичевич: Команда не может быть готова через неделю. Мы закладываем фундамент

По данным официального сайта клуба, три футболиста пока работают по индивидуальной программе. Речь идет о Лассина Траоре, Николае Матвиенко и Марьяне Фарине. Остальные - в общей группе.

Завтра донецкий клуб встретится с "Аяксом" в рамках контрольного матча.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лассина Траоре Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде