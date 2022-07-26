Металлист назвал город, в котором будет базироваться во время проведения УПЛ

Начальник "Металлиста" Евгений Покатилов рассказал о планах клуба на ближайший месяц. В начале августа желто-синие планируют возвращение в Украину.

"До 1 августа команда будет находиться в Турции и 2 августа отправится в Словакию, откуда въедет в Украину. "Металлист" поселится в Ужгороде, в одном из отелей. Название пока говорить не буду — мы еще не закрыли все вопросы по размещению. Там же, в Ужгороде, команда будет тренироваться.

Играть домашние матчи в Ужгороде? На этот вопрос я пока ответить вам не могу. Соответствующие решения будет принимать УПЛ при окончательном формировании календаря, после утверждения базовых городов и стадионов. Но вполне, вероятно, что часть матчей будет проходить на местных стадионах.