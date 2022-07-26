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Металлист назвал город, в котором будет базироваться во время проведения УПЛ

Премьер-лига
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Харьковчане планируют вернуться в Украину в начале августа

Металлист назвал город, в котором будет базироваться во время проведения УПЛ

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Начальник "Металлиста" Евгений Покатилов рассказал о планах клуба на ближайший месяц. В начале августа желто-синие планируют возвращение в Украину.

"До 1 августа команда будет находиться в Турции и 2 августа отправится в Словакию, откуда въедет в Украину. "Металлист" поселится в Ужгороде, в одном из отелей. Название пока говорить не буду — мы еще не закрыли все вопросы по размещению. Там же, в Ужгороде, команда будет тренироваться.

Играть домашние матчи в Ужгороде? На этот вопрос я пока ответить вам не могу. Соответствующие решения будет принимать УПЛ при окончательном формировании календаря, после утверждения базовых городов и стадионов. Но вполне, вероятно, что часть матчей будет проходить на местных стадионах.

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Для начала футболисты и персонал клуба получат небольшой отдых. Многие из них почти полгода не виделись с родными и близкими. А затем "Металлист" проведет заключительный учебно-тренировочный сбор, в рамках которого у нас запланированы очень интересные спарринги. Один из них — с известным европейским клубом. Это будет особенный для всех нас матч.

Процесс комплектации команды входит в финальную фазу. Уже в Ужгороде к "Металлисту" присоединятся новички. О некоторых из них клуб уже сообщал, имена остальных будут объявлены после заключения контрактов", - подытожил начальник харьковской команды.

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В статье: Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Металлист

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