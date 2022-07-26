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В сети показали новый комплект выездной и третьей формы Динамо - ФОТО
Патриотично
Фото: lodz.pl
В сети появился новый дизайн формы киевского "Динамо" на сезон-2022/23. Фото были опубликованы на французском сайте Unisportstore.fr, где футболки предлагают приобрести за 84,95 евро.
Выездной вариант экипировки будет в классическом для киевлян синем цвете с белым воротником. А вот резервный комплект и вовсе был обновлен - сине-желтая футболка с полосами на рукавах и воротнике. Основной вариант на портале пока не появился.
Технический спонсор киевского "Динамо" - американская компания New Balance. Напомним, что столичный клуб уже играл в сочетании желто-синих цветов в начале 90-го года.
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