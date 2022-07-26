  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Срна сообщил, что у Шахтера еще будут хорошие трансферы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Срна сообщил, что у Шахтера еще будут хорошие трансферы

Премьер-лига
(2 голосов)

Директор "горняков" рассказал о работе на трансферном рынке

Срна сообщил, что у Шахтера еще будут хорошие трансферы

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна сообщил, что донецкий клуб планирует осуществить еще несколько трансферов в межсезонье.

"Ждать ли еще хорватских трансферов? Хорватских, думаю, нет. Никогда не говори никогда, но трансферы еще будут. Будут хорошие трансферы", – сказал Срна в комментарии SportArena.

Напомним, ранее в "Шахтер" перешел хорватский полузащитник Невен Джурасек. Также "горняки" объявили о возвращении Андрея Тотовицкого.

Читайте такжеШахтер планирует укрепить еще три позиции
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
SportArena

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
C_Ballack (Днепр)
26.07.2022 в 09:48
Марио Чуже?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде