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Срна сообщил, что у Шахтера еще будут хорошие трансферы
Директор "горняков" рассказал о работе на трансферном рынке
Фото: ФК Шахтер Донецк
Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна сообщил, что донецкий клуб планирует осуществить еще несколько трансферов в межсезонье.
"Ждать ли еще хорватских трансферов? Хорватских, думаю, нет. Никогда не говори никогда, но трансферы еще будут. Будут хорошие трансферы", – сказал Срна в комментарии SportArena.
Напомним, ранее в "Шахтер" перешел хорватский полузащитник Невен Джурасек. Также "горняки" объявили о возвращении Андрея Тотовицкого.
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Источник:SportArena
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Комментарии (1)
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C_Ballack (Днепр)
26.07.2022 в 09:48
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