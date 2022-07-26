Срна сообщил, что у Шахтера еще будут хорошие трансферы

Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна сообщил, что донецкий клуб планирует осуществить еще несколько трансферов в межсезонье.

"Ждать ли еще хорватских трансферов? Хорватских, думаю, нет. Никогда не говори никогда, но трансферы еще будут. Будут хорошие трансферы", – сказал Срна в комментарии SportArena.

Напомним, ранее в "Шахтер" перешел хорватский полузащитник Невен Джурасек. Также "горняки" объявили о возвращении Андрея Тотовицкого.