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Сегодня Шахтер встретится с чемпионом Нидерландов

Премьер-лига
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Матч будет показан на платформе Megogo

Сегодня Шахтер встретится с чемпионом Нидерландов

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Донецкий "Шахтер" продолжает подготовку к новому футбольному сезону. Сегодня, 26 июля подопечные Игора Йовичевича проведут второй контрольный поединок на сборе в Нидерландах. Соперником "горняков" станет амстердамский "Аякс".

Встреча состоится в Амстердаме на "Йохан Кройф Арене" и начнется в 21:00 по киевскому времени. Напомним, что в сезоне-2021/22 "Аякс" стал чемпионом Нидерландов.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на платформе Megogo, а также на официальном клубном YouTube-канале "Шахтер". Кроме того, текстовая онлайн-трансляция будет доступна на UA-Футбол.

Напомним, что ранее донецкий коллектив расписал яркую ничью с "Фортуной" (3:3).

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В статье: Аякс (Амстердам) Шахтер (Донецк)
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