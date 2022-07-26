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Срна: Шахтер не мог никого украсть. Не буду опускаться на уровень Днепра-1
По его словам, контракт Йовичевича с днепрянами истек 30 июня
Фото: ФК Шахтер Донецк
Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна прокомментировал реакцию "Днепра-1" на переход Игора Йовичевича в донецкий клуб.
– Его приглашение было инициативой клуба. Тренер, который своим стилем подходит "Шахтеру". Он показал свою работу в "Днепре-1", "Карпатах", "Динамо" Загреб. Он заслуживает быть в "Шахтере".
– Показалось, что между клубами теперь есть конфликт, потому что "Днепр-1" выступил с официальным заявлением по поводу того, как Йовичевич покидал команду. Какая реакция на все это?
– Да какая реакция? Мы не могли никого украсть. У Йовичевича контракт истек 30 июня. Это единственная правда. Этот документ может увидеть любой футбольный человек. Потому мы спокойны. Не буду опускаться на уровень "Днепра-1", кому-то отвечать. Мы – "Шахтер", двигаемся только вперед.
– Что может дать Йовичевич команде? Нет бразильцев, более украинизированный состав. Какие задачи перед тренером?
– Ему будет сложно, мы помогаем. Уверен, что вместе будет успех. Строится новая молодая команда. Нужно время и терпение. Уверяю, "Шахтер" будет там, где он заслуживает быть.
– Где лучше проводить УПЛ?
– Думаю, мы будем играть и в Киеве, и во Львове, и в Варшаве, – ответил Срна.
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