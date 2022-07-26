  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Срна: Шахтер не мог никого украсть. Не буду опускаться на уровень Днепра-1
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Срна: Шахтер не мог никого украсть. Не буду опускаться на уровень Днепра-1

Премьер-лига
(4 голосов)

По его словам, контракт Йовичевича с днепрянами истек 30 июня

Срна: Шахтер не мог никого украсть. Не буду опускаться на уровень Днепра-1

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна прокомментировал реакцию "Днепра-1" на переход Игора Йовичевича в донецкий клуб.

– Его приглашение было инициативой клуба. Тренер, который своим стилем подходит "Шахтеру". Он показал свою работу в "Днепре-1", "Карпатах", "Динамо" Загреб. Он заслуживает быть в "Шахтере".

Читайте такжеСегодня Шахтер встретится с чемпионом Нидерландов

– Показалось, что между клубами теперь есть конфликт, потому что "Днепр-1" выступил с официальным заявлением по поводу того, как Йовичевич покидал команду. Какая реакция на все это?

– Да какая реакция? Мы не могли никого украсть. У Йовичевича контракт истек 30 июня. Это единственная правда. Этот документ может увидеть любой футбольный человек. Потому мы спокойны. Не буду опускаться на уровень "Днепра-1", кому-то отвечать. Мы – "Шахтер", двигаемся только вперед.

– Что может дать Йовичевич команде? Нет бразильцев, более украинизированный состав. Какие задачи перед тренером?

– Ему будет сложно, мы помогаем. Уверен, что вместе будет успех. Строится новая молодая команда. Нужно время и терпение. Уверяю, "Шахтер" будет там, где он заслуживает быть.

– Где лучше проводить УПЛ?

– Думаю, мы будем играть и в Киеве, и во Львове, и в Варшаве, – ответил Срна.

Читайте такжеСрна сообщил, что у Шахтера еще будут хорошие трансферы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дарио Срна Игор Йовичевич Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
C_Ballack (Днепр)
26.07.2022 в 11:46
П*дар позвал п*дара. Все логично...
Ответить
+1
-2

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде