Срна: Шахтер не мог никого украсть. Не буду опускаться на уровень Днепра-1

Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна прокомментировал реакцию "Днепра-1" на переход Игора Йовичевича в донецкий клуб.

– Его приглашение было инициативой клуба. Тренер, который своим стилем подходит "Шахтеру". Он показал свою работу в "Днепре-1", "Карпатах", "Динамо" Загреб. Он заслуживает быть в "Шахтере".

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– Показалось, что между клубами теперь есть конфликт, потому что "Днепр-1" выступил с официальным заявлением по поводу того, как Йовичевич покидал команду. Какая реакция на все это?

– Да какая реакция? Мы не могли никого украсть. У Йовичевича контракт истек 30 июня. Это единственная правда. Этот документ может увидеть любой футбольный человек. Потому мы спокойны. Не буду опускаться на уровень "Днепра-1", кому-то отвечать. Мы – "Шахтер", двигаемся только вперед.

– Что может дать Йовичевич команде? Нет бразильцев, более украинизированный состав. Какие задачи перед тренером?

– Ему будет сложно, мы помогаем. Уверен, что вместе будет успех. Строится новая молодая команда. Нужно время и терпение. Уверяю, "Шахтер" будет там, где он заслуживает быть.

– Где лучше проводить УПЛ?

– Думаю, мы будем играть и в Киеве, и во Львове, и в Варшаве, – ответил Срна.