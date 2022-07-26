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Кривбасс объявил о подписании тринадцатого летнего новичка
Новичок УПЛ усилился 19-летним голкипером
Фото: Кривбасс
"Кривбасс" продолжает вести активную трансферную деятельность перед стартом к новому сезону УПЛ. Новичком криворожской команды стал 19-летний вратарь Богдан Хома.
Контракт с молодым футболистом был подписан на три года, сообщает пресс-служба криворожан.
Его последним клубом был "Днепр-1". В составе молодежной команды днепрян он отыграл 8 матчей. Хома входил в расширенный список кандидатов в сборную Украины U-19. Защищал цвета национальной команды U-15 (2018).
Напомним, что это уже 13-й новичкок для команды Юрий Вернидуба. Ранее "Кривбасс" подписал вратаря Андрея Клищука, защитников Тимура Стецкова, Виталия Вернидуба и Евгения Опанасенко, полузащитников Андрея Понедельника, Тимура Кораблина, Дмитрия Хомченовского, Максима Задераку, Евгения Банаду, Назара Волошина и Владислава Семотюка, а также нападающего Дениса Устименко.
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