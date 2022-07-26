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Палкин: ФИФА должна была обратить внимание на ситуацию Шахтера еще в 2014 году
Гендиректор "горняков" снова обвинил футбольную организацию
Фото: ФК Шахтер Донецк
Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин в очередной раз высказал свою позицию касательно новых правил ФИФА.
"Похоже, никто не обращал особого внимания на происходящее в 2014 году. В футболе все было так же, как и в других сферах. ФИФА должна была обратить внимание на ситуацию "Шахтера" еще в 2014 году, а не только сейчас.
Их решение не поддерживает украинские клубы. На самом деле, это их уничтожает – у нас много иностранцев в чемпионате, а решение ФИФА вредит клубу. Мы потеряли сделки на сумму почти в 50 миллионов евро.
Когда они принимали решения, то должны были донести его до всех заинтересованных сторон, включая УАФ и все ее клубы-члены. Решения нужно было принимать на основе информации, которую они получили бы от них.
Но ФИФА вынесла решение, не общаясь ни с одним из клубов. Проигнорировали письмо, которое подписали все клубы, и много электронных писем, которые мы направили им из нашего юридического отдела.
Мы направили ФИФА письмо, в котором сообщили, что если они не помогут нам в этой ситуации, то мы подадим на них в суд. Это решение дало агентам возможность сделать себя гораздо богаче. Они могут сказать другим клубам, что не нужно платить "Шахтеру", ведь получат из этого больше комиссионных", – рассказал Палкин в интервью Daily Mirror.
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