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Палкин: ФИФА должна была обратить внимание на ситуацию Шахтера еще в 2014 году

Премьер-лига
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Гендиректор "горняков" снова обвинил футбольную организацию

Палкин: ФИФА должна была обратить внимание на ситуацию Шахтера еще в 2014 году

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин в очередной раз высказал свою позицию касательно новых правил ФИФА.

"Похоже, никто не обращал особого внимания на происходящее в 2014 году. В футболе все было так же, как и в других сферах. ФИФА должна была обратить внимание на ситуацию "Шахтера" еще в 2014 году, а не только сейчас.

Их решение не поддерживает украинские клубы. На самом деле, это их уничтожает – у нас много иностранцев в чемпионате, а решение ФИФА вредит клубу. Мы потеряли сделки на сумму почти в 50 миллионов евро.

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Когда они принимали решения, то должны были донести его до всех заинтересованных сторон, включая УАФ и все ее клубы-члены. Решения нужно было принимать на основе информации, которую они получили бы от них.

Но ФИФА вынесла решение, не общаясь ни с одним из клубов. Проигнорировали письмо, которое подписали все клубы, и много электронных писем, которые мы направили им из нашего юридического отдела.

Мы направили ФИФА письмо, в котором сообщили, что если они не помогут нам в этой ситуации, то мы подадим на них в суд. Это решение дало агентам возможность сделать себя гораздо богаче. Они могут сказать другим клубам, что не нужно платить "Шахтеру", ведь получат из этого больше комиссионных", – рассказал Палкин в интервью Daily Mirror.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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Источник:
Daily Mirror

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