Металлист 1925 разгромил в спарринге коллектив с Киевщины

Сегодня, 26 июля, "Металлист 1925" сыграл третий контрольный поединок на летнем сборе. В соперниках была команда "Нива" из села Бузовая Киевской области. Встреча завершилась разгромной победой харьковчан со счетом 3:0.

Отметим, что матч проходил в необычном формате. Команды сыграли 4 тайма по 35 минут. Первые два гола были забиты в третьем тайме - Владислав Дмитренко и игрок на просмотре соответственно. Окончательную точку поставил Евгений Ткачук на 118-й минуте (4-й тайм).

"Металлист 1925" – "Нива" Бузова 3:0

Голы: Дмитренко, 73, игрок на просмотре, 95, Ткачук, 118

"Металлист 1925" 1 и 2 тайм: Сидоренко, Шершень, Безуглый, Курило, Игрок на просмотре, Мартынюк, Габелок, Кравченко, Русин, Ременюк, Игрок на просмотре.

"Металлист 1925" 3 и 4 тайм: Коваленко М, Жичиков, Потомков Ю., Ткачук, Коваленко И., Коваль, Игрок на просмотре, Игрок на просмотре, Игрок на просмотре, Дмитренко, Зубков.