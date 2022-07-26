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Металлист 1925 разгромил в спарринге коллектив с Киевщины

Премьер-лига
(2 голосов)

Команды сыграли 4 тайма по 35 минут

Металлист 1925 разгромил в спарринге коллектив с Киевщины

Фото: Металлист 1925

Новина українською

Сегодня, 26 июля, "Металлист 1925" сыграл третий контрольный поединок на летнем сборе. В соперниках была команда "Нива" из села Бузовая Киевской области. Встреча завершилась разгромной победой харьковчан со счетом 3:0.

Отметим, что матч проходил в необычном формате. Команды сыграли 4 тайма по 35 минут. Первые два гола были забиты в третьем тайме - Владислав Дмитренко и игрок на просмотре соответственно. Окончательную точку поставил Евгений Ткачук на 118-й минуте (4-й тайм).

"Металлист 1925" – "Нива" Бузова 3:0

Голы: Дмитренко, 73, игрок на просмотре, 95, Ткачук, 118

"Металлист 1925" 1 и 2 тайм: Сидоренко, Шершень, Безуглый, Курило, Игрок на просмотре, Мартынюк, Габелок, Кравченко, Русин, Ременюк, Игрок на просмотре.

"Металлист 1925" 3 и 4 тайм: Коваленко М, Жичиков, Потомков Ю., Ткачук, Коваленко И., Коваль, Игрок на просмотре, Игрок на просмотре, Игрок на просмотре, Дмитренко, Зубков.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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