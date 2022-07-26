Экс-игрок Аргентины прибыл в расположение Днепра-1 - источник

Аргентинский полузащитник Доминго Бланко прибыл в расположение "Днепра-1" на сборе в Словении. Об этом сообщает FCDNIPRO.COM.

Если не произойдет ничего экстраординарного, то в скоро времени полузащитник подпишет контракт с украинским клубом. По информации источника, соглашение будет рассчитано на 3 года.

Бланко находится в статусе свободного агента, не продлив в июне договор с "Индепендьенте". За аргентинский клуб он выступал с 2015 года. На его счету 6 голов и 3 ассиста в 111 матчах. В его активе также есть один поединок за национальную сборную Аргентины.

Ранее сообщалось, что футболист получит от "Днепра-1" гарантии безопасности - днепряне будут базироваться в Словакии, а матчи УПЛ проводить в Ужгороде.