Шахтер - Аякс: смотреть онлайн, видеотрансляция

Донецкий "Шахтер" проведет во вторник свой второй летний спарринг. На этот раз против топового оппонента. Коллектив Йовичевича сыграет против "Аякса", который в последние годы спокойно берет золото в Нидерландах и уверенно играет в еврокубках. Будет интересный поединок.

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Контрольный матч, 26.07.2022

"Шахтер" 21:00 "Аякс"