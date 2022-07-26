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Шахтер - Аякс: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
(2 голосов)

Топовый соперник как для летних поединков

Шахтер - Аякс: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" проведет во вторник свой второй летний спарринг. На этот раз против топового оппонента. Коллектив Йовичевича сыграет против "Аякса", который в последние годы спокойно берет золото в Нидерландах и уверенно играет в еврокубках. Будет интересный поединок.

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Контрольный матч, 26.07.2022
"Шахтер" 21:00 "Аякс"

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В статье: Шахтер (Донецк)
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