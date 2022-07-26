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Универсальный полузащитник. Очередной игрок Металлиста прибыл на сборы Днепра-1

Премьер-лига
(2 голосов)

Попробует впечатлить знакомого тренера

Универсальный полузащитник. Очередной игрок Металлиста прибыл на сборы Днепра-1

Фото: ФК Металлист

UA-Футбол
Новина українською

В расположении "Днепра-1" пополнение.

Как сообщает портал FCDnipro.com, на сборы днепрян, которые проходят в Словении, прибыл полузащитник Владимир Танчик. Его контракт принадлежит "Металлисту".

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Танчик - универсальный игрок, который знаком с Кучером (будущий тренер днепрян) и может сыграть на любом фланге полузащиты и обороны. Помимо харьковчан Танчик успел поиграть за "Карпаты", "Львов", "Черноморец", "Олимпик", "Севастополь", польские "Стомиль" и "Гурник", а также за венгерский "Дьирмот".

Вчера стало известно, что расположения "Днепра-1" покинули два футболиста "Металлиста".

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В статье: Владимир Танчик СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
FCDnipro.com

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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
C_Ballack (Днепр)
26.07.2022 в 19:41
Танчик в поряде
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