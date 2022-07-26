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Заря победила Полесье в матче с восемью голами

Премьер-лига
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Покуражились команды

Заря победила Полесье в матче с восемью голами

Скриншот із каналу Зорі

Новина українською

Луганская "Заря" провела свой пятый спарринг в летнее межсезонье. На этот раз соперником была не польская (как обычно) команда, а житомирское "Полесье". Поединок проходил в Варшаве.

На старте встречи подопечные Калитвинцева пытались давить на соперника, однако до перерыва пропустили четыре мяча. Впрочем, "Полесье" за первые 45 минут сумело дважды отличиться, а после перерыва еще и завладеть инициативой. Однако это не помогло житомирянам зацепиться за победу, ведь "Заря" удержала преимущество в счете до финального свистка.

"Заря" (Луганск) - "Полесье" (Житомир) 5:3 (4:2)

Голы: Кристиан 18, 32, Кабаев 26, Нагнойный 30, Матеус 90+1 – Грицюк 23, 44 (пен.), 62 Янаков

Стартовый состав "Зари": Мацапура, Данченко, Имереков, Батагов, Вантух, Назарина, Чурко, Кристиан, Кабаев, Булеца, Нагнойный

Стартовый состав "Полесье": Кудрик, Кушниренко, Червак, Гитченко, Морговский, Чередниченко, Огиря, Казак, Морозко, Грицук, Янаков

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В статье: Заря (Луганск) Полесье (Житомир)
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