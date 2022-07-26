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Мудрик на фланге, Тотовицкий на острие. Состав Шахтера на матч против Аякса
А вот второй летний новичок - в запасе
Фото: ФК Шахтер
Донецкий "Шахтер" сегодня проведет товарищеский матч против "Аякса".
Игор Йовичевич определился со стартовым составом. Интересно, что "горняки" выйдут без классического форварда. Позицию "девятки" сегодня закроет атакующий хавбек Андрей Тотовицкий.
Состав "Шахтера": Трубин, Конопля, Козык, Бондарь, Корниенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Кащук, Мудрик, Тотовицкий
Запасные: Шевченко, Пятов, Кирюханцев, Удод, Стасюк, Савченко, Очеретько, Топалов, Джурасек, Чех, Крыськив, Вакула, Кулаков
????????⚒ Склад «Шахтаря» на благодійний матч з @AFCAjax.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 26, 2022
???? Дивіться пряму трансляцію поєдинку: https://t.co/UV1znvSET6.
Усі кошти, отримані від матчів Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine, буде спрямовано на гуманітарну допомогу Україні.#Shakhtar #Україна #АяксШахтар pic.twitter.com/e9LC1ffg3K
Начало матча "Шахтер" - "Аякс" - в 21:00.
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