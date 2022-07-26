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Мудрик на фланге, Тотовицкий на острие. Состав Шахтера на матч против Аякса

Премьер-лига
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(1 голосов)

А вот второй летний новичок - в запасе

Мудрик на фланге, Тотовицкий на острие. Состав Шахтера на матч против Аякса

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" сегодня проведет товарищеский матч против "Аякса".

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Игор Йовичевич определился со стартовым составом. Интересно, что "горняки" выйдут без классического форварда. Позицию "девятки" сегодня закроет атакующий хавбек Андрей Тотовицкий.

Состав "Шахтера": Трубин, Конопля, Козык, Бондарь, Корниенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Кащук, Мудрик, Тотовицкий

Запасные: Шевченко, Пятов, Кирюханцев, Удод, Стасюк, Савченко, Очеретько, Топалов, Джурасек, Чех, Крыськив, Вакула, Кулаков

Начало матча "Шахтер" - "Аякс" - в 21:00.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
26.07.2022 в 21:55
тото - дерево
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