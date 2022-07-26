Гладкий и Никита Шевченко еще могут остаться в Заре. Они тренируются с командой

Генеральный директор луганской "Зари" Станислав Оганов отметил, что, несмотря на уже поданную заявку "Зари", в команде еще могут произойти кадровые изменения.

В частности, речь идет о судьбе Александра Гладкого и Никиты Шевченко, которые не попали в заявку, но тренируются с командой.

– "Заря" первой из клубов УПЛ подала заявку на новый сезон. В ней нет опытного вратаря Шевченко и яростного форварда Гладкого. В чем причина такого решения?

- Мы имеем право дозаявлять футболистов до 22-го сентября, поэтому не исключено, что они, как и другие футболисты, продолжат карьеру в "Заре".

– То есть, они оба остаются в команде?

– Конечно. Они тренируются с "Зарей". Не исключаю, что какие-нибудь игроки уйдут, но могут быть и те, кто присоединятся к нашей команде. Еще много времени.

Напомним, что свой первый официальный матч сезона "Заря" проведет на следующей неделе в квалификации Лиги конференций.