Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На матч против Аякса в старте Шахтера вышло десять воспитанников академии
И Тарас Степаненко
Фото: ФК Шахтер
Донецкий "Шахтер" проиграл "Аяксу" в контрольном матче.
Интересно, что в стартовом составе, на который сделал ставку Игор Йовичевич, вышло сразу десять футболистов клубной академии - Трубин, Конопля, Козык, Бондарь, Корниенко, Бондаренко, Кащук, Судаков, Мудрик и Тотовицкий. Степаненко в это число не входит - он воспитанник запорожского футбола.
More than a game ???????? pic.twitter.com/2JpS6vo6Ah— AFC Ajax (@AFCAjax) July 26, 2022
Единственный гол в составе "Шахтера" также забил воспитанник -
Популярное сейчас
- Красотка дня. Украинская Анжелина Джоли защищает нашу страну в рядах ВСУ. ФОТО
- Включает в себя 8 пунктов. Источник показал протокол безопасности УПЛ
- ЛЧ. Второй квалификационный раунд. Матч Динамо и список неудачников, среди которых может быть соперник Днепра-1
- Матч Фенербахче - Динамо покажет Телеканал 2+2 с 15-минутной задержкой
- Красотка дня. Секс-символ футбольной журналистики побывала на тренировке Реала. ФОТО
- Криштиану Роналду увеличивает пенис с помощью инъекций ботокса