  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. На матч против Аякса в старте Шахтера вышло десять воспитанников академии
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

На матч против Аякса в старте Шахтера вышло десять воспитанников академии

Премьер-лига
(1 голосов)

И Тарас Степаненко

На матч против Аякса в старте Шахтера вышло десять воспитанников академии

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" проиграл "Аяксу" в контрольном матче.

Читайте такжеАякс делает яркий камбек в товарищеском матче с Шахтером

Интересно, что в стартовом составе, на который сделал ставку Игор Йовичевич, вышло сразу десять футболистов клубной академии - Трубин, Конопля, Козык, Бондарь, Корниенко, Бондаренко, Кащук, Судаков, Мудрик и Тотовицкий. Степаненко в это число не входит - он воспитанник запорожского футбола.

Единственный гол в составе "Шахтера" также забил воспитанник - Мудрик.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде