Первая неудача Йовичевича. Видео голов и обзор матча Аякс - Шахтер 3:1

Во вторник, 26 июля донецкий "Шахтер" провел второй контрольный поединок в рамках подготовку к новому сезону. Команда Игора Йовичевича встречалась с нидерландским "Аяксом".

"Горняки" первыми открыли счет в поединке: Михаил Мудрик пробежал с мячом на своей половине поле, ворвался в штрафную и эффектным ударом поразил ворота "Аякса". Однако удержать преимущество "Шахтеру" не удалось. "Аякс" отыгрался еще до перерыва, а во втором тайме амстердамский клуб забил дважды - 3:1.

Товарищеский матч

"Аякс" - "Шахтер" 3:1

Голы: Мудрик, 33 — Тадич, 45, Берджесс, 73, Кудус, 85