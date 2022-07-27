Воспитанник Динамо близок к переходу в Шахтер - журналист

Украинский защитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко может вернуться в УПЛ.

25-летний украинец находится в расположении донецкого "Шахтера", сообщает журналист Игорь Цыганык. Ожидается, что после медосмотра с футболистом подпишут контракт.

Напомним, Михайличенко - воспитанник киевского "Динамо", а за первую команду "бело-синих" провел лишь 2 поединка. В июне 2018 перебрался в луганскую "Зарю", где и сумел раскрыть свой потенциал. В 2020 он получил приглашение от бельгийского "Андерлехта", который заплатил за его переход 500 тысяч евро.

В минувшем сезоне Богдан отыграл 24 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Его контракт с бельгийцами рассчитан до лета 2024 года.