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Воспитанник Динамо близок к переходу в Шахтер - журналист
Горняки могут сделать неожиданный трансфер
Украинский защитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко может вернуться в УПЛ.
25-летний украинец находится в расположении донецкого "Шахтера", сообщает журналист Игорь Цыганык. Ожидается, что после медосмотра с футболистом подпишут контракт.
Напомним, Михайличенко - воспитанник киевского "Динамо", а за первую команду "бело-синих" провел лишь 2 поединка. В июне 2018 перебрался в луганскую "Зарю", где и сумел раскрыть свой потенциал. В 2020 он получил приглашение от бельгийского "Андерлехта", который заплатил за его переход 500 тысяч евро.
В минувшем сезоне Богдан отыграл 24 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Его контракт с бельгийцами рассчитан до лета 2024 года.
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