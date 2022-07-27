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Рух договорился о товарищеском матче с представителем УПЛ

Премьер-лига
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Львовское дерби

Рух договорился о товарищеском матче с представителем УПЛ

Фото: ФК Рух

Новина українською

Стал известен очередной соперник "Руха" по контрольным матчам в рамках подготовки к новому сезону чемпионата Украины. Подопечные Леонида Кучука встретятся с представителем УПЛ "Львовом".

Львовское дерби состоится 31 июля в Академии футбола "Руха". Начало встречи запланировано на 17:00. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на YouTube-канале RuhTV.

Напомним, что в своем предыдущем спарринге на сборах "желто-черные" уступили польскому "Гурнику" из города Забже (2:4).

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В статье: ФК Львов Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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