Рух договорился о товарищеском матче с представителем УПЛ

Стал известен очередной соперник "Руха" по контрольным матчам в рамках подготовки к новому сезону чемпионата Украины. Подопечные Леонида Кучука встретятся с представителем УПЛ "Львовом".

Львовское дерби состоится 31 июля в Академии футбола "Руха". Начало встречи запланировано на 17:00. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на YouTube-канале RuhTV.

Напомним, что в своем предыдущем спарринге на сборах "желто-черные" уступили польскому "Гурнику" из города Забже (2:4).