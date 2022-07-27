Йовичевич: Могу похвалить Шахтер за усилия и мотивацию двигаться вперед

Главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич прокомментировал товарищеский матч с "Аяксом", в котором донецкий клуб проиграл со счетом 1:3.

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– Диагностика уже сделана: такие матчи, такие тесты с соперником уровня Лиги чемпионов – большой вызов для понимания того, где мы находимся, ведь уже через месяц такие команды будут нам противостоять в официальных играх. Должны понимать, что мы работаем только 12 дней, но ребята старались, получались достаточно интересные ситуации в построении атаки. Я похвалил футболистов, ведь у них настолько высокий интеллект, что за 12 дней они поняли некоторые фазы атаки, и здесь, на "Йохан Кройф Арене", так смело играли в первой зоне, переводили мяч и продвигались в другую зону.

И, конечно, в таких матчах надо иметь терпение и использовать пространство. Мы должны были больше поработать на контратаках, потому что было видно – много пространства будет впереди. И у нас возникали неплохие ситуации, чтобы вести в счете с большей разницей, принимать лучшие решение при последнем пасе, смелее брать на себя инициативу. В целом могу похвалить команду за усилия и мотивацию двигаться вперед. Естественно, проигрывать всегда неприятно, не люблю проигрывать даже на тренировках, даже на сборах, но все равно могу только похвалить.

– Какие эмоции испытали, когда в матче с таким соперником счет открыла именно ваша команда?

– Когда на поле происходит то, о чем мы говорили на теории, когда получается реализовать план на игру, – это мотивация для самих футболистов, ведь получается все то, что мы тренируем. Нет лучшей мотивации, чем момент, когда футболисты видят, что работа дает плоды. И надо еще больше рисковать. Ведь каждый из нас, как человек, является результатом тех жизненных рисков, которые мы на себя брали. Я попросил игроков, чтобы они не уходили с поля, не сделав того, чего требует команда: брать на себя инициативу, попробовать перевести мяч, попробовать быть агрессивнее, стать здесь и сейчас лидером и проявить себя. Вот через гол "выстрелил" Миша Мудрик – и этим все сказал. Все хорошо, движемся вперед. Нас ждет много работы, но пока можем быть довольны.

– Хоть это и товарищеский матч, но вы не боялись менять состав на второй тайм?

– Нет, абсолютно не боялся. У нас сборы, я сейчас не играю в Лиге чемпионов. Мы не играем на ярко выраженный результат. Уважаю свою команду, уважаю всех исполнителей. Жаль, что у Крыськива не было больше минут, но я держал в голове одну замену во втором тайме на случай, если, не дай Бог, какая-то травма будет и чтобы мы не играли в меньшинстве. Конечно, хотелось дать ему сыграть 30 или 45 минут. Но я не столько о себе думал, сколько о физическом и функциональном состоянии команды, о том, что происходит на футбольном поле. Исполнители "Аякса" – игроки действительно высокого уровня.

Понятно, когда платишь за футболиста 30 миллионов евро, то он должен делать разницу – так и Энтони делал разницу, Тадич, которого мы прекрасно знаем... Играть против таких футболистов для нас – очень хорошая проверка. Наши ребята отлично поработали, хоть играли не по 90 минут, а по 45, но они все равно молодцы.

– После матча вы позвали всех игроков в центр поля, чтобы поблагодарить болельщиков. Чувствовали поддержку украинских фанатов?

– Наверное, их было намного больше, чем местных. И мы чувствовали их, они давали нам "ветер в спину". Поэтому хочу еще раз поблагодарить всех болельщиков. Думаю, немало средств собрали для Украины, и, считаю, без болельщиков было бы намного сложнее, - сказал Йовичевич.