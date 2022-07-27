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Ребров: Йовичевич имел право уйти - Днепр-1 тоже не всегда вел себя очень корректно
Еще мнение касательно недавнего скандала
Фото: ФК Шахтер
Украинский тренер Сергей Ребров прокомментировал назначение Игоря Йовичевича на пост тренера "Шахтера".
"Я знаю очень хорошо Игоря, считаю его квалифицированным тренером. Всегда говорил, что тренерский век недолог. Он все понимал, советовался с семьей. Как все происходило - мне не особо интересно. Он качественный тренер и вправе выбирать, где ему работать.
Он имел право уходить из "Днепра-1", не нужно рассказывать о каких человеческих качествах. "Днепр-1" тоже не всегда вел себя очень корректно. Сейчас я видел выбросы как все это происходило каждый день.
Йовичевич - иностранец, он вправе выбирать место, где он работает. Я знаю его прекрасно. Он давно желал и надеялся поработать с командой, которая имеет шанс играть в Лиге Чемпионов. Думаю, что это шаг вперед для Йовичевича. Я хорошо относился к нему и хорошо отношусь к нему сейчас", - заявил Ребров.
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