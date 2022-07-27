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Металлист выкупил у Вереса Сергея Панасенко
Первая прибыль "Вереса" с продажи своего игрока
Фото: nkveres.com
"Верес" объявил о продаже полузащитника Сергея Панасенко харьковскому "Металлисту". Сумма компенсации не подлежит разглашению.
Это первая сделка в результатах которой "Верес" получил прибыль от продажи своего игрока, сообщает сайт клуба.
Сергей выступал за "Верес" два сезона. Он провел 34 матча, забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи. С "Вересом" он также завоевал золото Первой лиги.
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Источник:nkveres.com
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