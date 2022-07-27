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Официально: Шахтер арендовал Богдана Михайличенко
От молодежки "Динамо" до "Шахтера" через Бельгию
Фото: twitter.com/FCShakhtar
"Шахтер" объявил о подписании защитника "Андерлехта" Богдана Михайличенко. Аренда рассчитана на 1 сезон.
Также "Шахтер" будет иметь право выкупа 25-летнего левого защитника по завершению срока аренды. Сумма возможной сделки не разглашается.
⚒ Богдан Михайліченко переходить до «Шахтаря» з «Андерлехта».— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 27, 2022
Лівий захисник виступатиме за наш клуб на правах оренди протягом 1 сезону. «Шахтар» матиме право викупу гравця після завершення строку оренди.
Інші подробиці: https://t.co/3mAl38rmbr.#Shakhtar #Шахтар pic.twitter.com/KGneHKEBb9
Богдан присоединился к "Андерлехту" летом 2020 года, после года игры в "Заре". С бельгийской командой защитник провел 51 матч, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.
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