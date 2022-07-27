Официально: Шахтер арендовал Богдана Михайличенко

"Шахтер" объявил о подписании защитника "Андерлехта" Богдана Михайличенко. Аренда рассчитана на 1 сезон.

Также "Шахтер" будет иметь право выкупа 25-летнего левого защитника по завершению срока аренды. Сумма возможной сделки не разглашается.

⚒ Богдан Михайліченко переходить до «Шахтаря» з «Андерлехта».



Лівий захисник виступатиме за наш клуб на правах оренди протягом 1 сезону. «Шахтар» матиме право викупу гравця після завершення строку оренди.



Інші подробиці: https://t.co/3mAl38rmbr.#Shakhtar #Шахтар pic.twitter.com/KGneHKEBb9 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 27, 2022

Богдан присоединился к "Андерлехту" летом 2020 года, после года игры в "Заре". С бельгийской командой защитник провел 51 матч, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.