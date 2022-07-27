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Официально: Шахтер арендовал Богдана Михайличенко

Премьер-лига
(2 голосов)

От молодежки "Динамо" до "Шахтера" через Бельгию

Официально: Шахтер арендовал Богдана Михайличенко

Фото: twitter.com/FCShakhtar

Новина українською

"Шахтер" объявил о подписании защитника "Андерлехта" Богдана Михайличенко. Аренда рассчитана на 1 сезон.

Также "Шахтер" будет иметь право выкупа 25-летнего левого защитника по завершению срока аренды. Сумма возможной сделки не разглашается.

Богдан присоединился к "Андерлехту" летом 2020 года, после года игры в "Заре". С бельгийской командой защитник провел 51 матч, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

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В статье: Шахтер (Донецк) Андерлехт (Брюссель) Богдан Михайличенко
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Источник:
shakhtar.com

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Комментарии (1)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
27.07.2022 в 19:13
Вихованець Динамо…А як жеж «лучшая в мире академия шахтера с голландскими тренерами»? :)
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