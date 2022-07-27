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Вербич травмировался в матче с Фенербахче. Его заменил Ванат
Серб сломался на 37 минуте
Фото: lodz.pl
Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич получил травму в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Фенербахче" (0:0, перерыв). Его заменил Владислав Ванат.
Словенец не смог продолжить матч после столкновения на 37-й минуте. Информации о сроках восстановления пока нет.
В прошлом сезоне Вербич провел за "Динамо" 20 матчей, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.
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