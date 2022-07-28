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Вингер Металлиста 1925: Провел 5-6 месяцев в Сербии на реабилитации колена

Премьер-лига
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Владислав Дмитренко восстановился после тяжелой травмы

Вингер Металлиста 1925: Провел 5-6 месяцев в Сербии на реабилитации колена

Фото: Металлист 1925

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Полузащитник "Металлиста 1925" Владислав Дмитренко рассказал о своем нынешнем состоянии и восстановлении после тяжелой травмы.

– Травма еще беспокоит. Есть еще несколько моментов, которые мне нужно сделать, разработать колено. Но это все аспекты. Было тяжелое возвращение, долго работал. Но слава Богу, что сейчас все хорошо. Очень помогают в команде и очень за это благодарен.

– Можешь, пожалуйста, рассказать, как вообще получил травму, как проходил процесс восстановления, насколько сложным было лечение?

– Получил травму в сентябре прошлого года в товарищеской игре с полтавской "Ворсклой". После этого операция, два месяца еще был в Украине. А дальше благодаря нашему клубу мне очень сильно помогли, отправился на реабилитацию в Сербию. Там работают большие профессионалы своего дела, оно действительно мне очень сильно помогло.

Я там был около 5-6 месяцев и за счёт этого сейчас я чувствую себя прекрасно. Может быть, даже лучше, чем до травмы. Поэтому я очень благодарен всем, кто мне помогал. Это их заслуга тоже, – сказал Дмитренко.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) Владимир Дмитренко
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Источник:
Металлист 1925

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