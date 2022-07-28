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СМИ: Полузащитник Металлиста заключил контракт с Днепром-1
В харьковский клуб он перебрался совсем недавно
Фото: ФК Полесье
Полузащитник "Металлиста" Руслан Бабенко перешел в "Днепр-1", сообщает Footboom.
По информации источника, футболист подписал контракт с днепрянами на 2 года. Подробности трансфера 30-летнего украинца пока неизвестны.
Бабенко присоединился к "Металлисту" в начале июля, покинув житомирское Полесье". За харьковскую команду он сыграл лишь в товарищеском матче против турецкого "Бодрумспор"(1:0). Соглашение игрока с харьковчанами рассчитано до конца сезона 2022/23.
Портал Transfermarkt оценивает Бабенко в 350 тысяч евро.
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