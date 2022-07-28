СМИ: Полузащитник Металлиста заключил контракт с Днепром-1

Полузащитник "Металлиста" Руслан Бабенко перешел в "Днепр-1", сообщает Footboom.

По информации источника, футболист подписал контракт с днепрянами на 2 года. Подробности трансфера 30-летнего украинца пока неизвестны.

Бабенко присоединился к "Металлисту" в начале июля, покинув житомирское Полесье". За харьковскую команду он сыграл лишь в товарищеском матче против турецкого "Бодрумспор"(1:0). Соглашение игрока с харьковчанами рассчитано до конца сезона 2022/23.

Портал Transfermarkt оценивает Бабенко в 350 тысяч евро.