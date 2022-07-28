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Кривбасс одержал победу в товарищеском матче над Минаем

Премьер-лига
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Команды готовятся к старту нового сезона

Кривбасс одержал победу в товарищеском матче над Минаем

Фото: ФК Кривбасс

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В среду, 27 июля "Кривбасс" провел первый товарищеский матч на третьем учебно-тренировочном сборе. Команда Юрия Вернидуба встречалась с представителем УПЛ "Минаем". Победителем из данного противостояния вышел клуб из Кривого Рога - 3:1.

В первом тайме команды обменялись результативными ударами Дениса Устименко и Эльдара Кулиева. В середине второго тайма паритет восстановил "Кривбасс" благодаря реализованному пенальти Алексея Хобленко. Окончательную точку в матче поставил Назар Волошин.

Контрольный матч

"Минай" — "Кривбасс" — 1:3

Голы: Кулиев, 21 — Устименко, 11, Хобленко, 79 (пен.), Волошин, 90

"Минай" (стартовый состав): Бандура, Гончар, Горин, Кравчук, Дмитрук, Грайфонер, Хахлев, Кулиев, Воробчак, Касимов, Вишневский. На замены выходили: Станкович, Чуев, Шкиндер, Трубочкин, Витенчук, Паламарь, Мердеев, Байдал, Голуб, Селезнев.

"Кривбасс": Сарнавский (Клищук, 60), Татарков (Опанасенко, 60), Вернидуб (Рябов, 60), Зотько (Попчук, 60), Стецьков (Козак, 60), Семенов (Семотюк, 60), Понедельник (Шевченко, 60), Кораблин (Волошин, 46), Хомченовский (Дебелко, 60), Задерака (Банада, 46), Устименко (Хобленко, 60).

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) ФК Минай
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Источник:
ФК Кривбасс

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