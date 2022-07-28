Динамо отправилось в Ливерпуль на спарринг с Эвертоном

После победного матча против "Фенербахче" (2:1) в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо" переночевали в Стамбуле и на следующий день взяли курс на Туманный Альбион.

Из аэропорта столицы Турции "бело-синие" вылетели в Манчестер. В воздухе киевская команда проведет 4,5 часа. По прилету динамовцы преодолеют еще 60 км на автобусе до Ливерпуля.

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В этом городе подопечных Мирчи Луческу ожидает встреча с клубом английской Премьер-лиги. Матч с "Эвертоном" на стадионе "Гудисон Парк" пройдет в рамках благотворительного турне киевлян "Match For Peace! Stop The War!" ("Матч За Мир! Остановим Войну!"). Вырученные от продажи билетов средства будут направлены на решение наибольших гуманитарных проблем, вызванных войной россии в Украине.

Поединок "Эвертон" – "Динамо" состоится в пятницу, 29 июля, начало – в 21:45 по киевскому времени. Отмечается, что прямая трансляция поединка будет доступна на You-Tube-канале "Динамо Киев".