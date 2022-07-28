Матвиенко вернулся в общую группу Шахтера

Донецкий "Шахтер" объявил о пополнении состава.

В общую группу "горняков" вернулся основной центрбек Николай Матвиенко. Украинский защитник пропустил начало сборов команды Йовичевича в Нидерландах.

Без Матвиенко "Шахтер" пока не выиграл ни одного матча, пропустив за две встречи шесть голов. Напомним, что украинский гранд сыграл вничью с "Фортуной" (3:3) и проиграл "Аяксу" (1:3).