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Матвиенко вернулся в общую группу Шахтера
Это серьезное усиление
Фото: ФК Шахтер Донецк
Донецкий "Шахтер" объявил о пополнении состава.
В общую группу "горняков" вернулся основной центрбек Николай Матвиенко. Украинский защитник пропустил начало сборов команды Йовичевича в Нидерландах.
Микола Матвієнко повернувся до занять у загальній групі! ????⚒#Shakhtar #Шахтар pic.twitter.com/8dyiOXrQYm— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 28, 2022
Без Матвиенко "Шахтер" пока не выиграл ни одного матча, пропустив за две встречи шесть голов. Напомним, что украинский гранд сыграл вничью с "Фортуной" (3:3) и проиграл "Аяксу" (1:3).
Напомним, что летом Матвиенко связывали с
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