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Матвиенко вернулся в общую группу Шахтера

Премьер-лига
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Это серьезное усиление

Матвиенко вернулся в общую группу Шахтера

Фото: ФК Шахтер Донецк

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" объявил о пополнении состава.

В общую группу "горняков" вернулся основной центрбек Николай Матвиенко. Украинский защитник пропустил начало сборов команды Йовичевича в Нидерландах.

Без Матвиенко "Шахтер" пока не выиграл ни одного матча, пропустив за две встречи шесть голов. Напомним, что украинский гранд сыграл вничью с "Фортуной" (3:3) и проиграл "Аяксу" (1:3).

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Напомним, что летом Матвиенко связывали с переходом в "Аякс".

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В статье: Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
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