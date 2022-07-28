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Второй среди действующих. Буяльский вошел в топ-25 лучших голеадоров Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Серьезное достижение

Второй среди действующих. Буяльский вошел в топ-25 лучших голеадоров Динамо

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

UA-Футбол
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Вчера киевское "Динамо" сумело одолеть "Фенербахче" в рамках второго квалификационного раунда ЛЧ. Один из голов вечера забил Виталий Буяльский.

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Это гол позволил атакующему хавбеку войти в топ-25 лучших бомбардиров в истории "Динамо". Среди действующих исполнителей Виталий находится на одном уровнем с Гармашем (по 51-м голу) и уступает Цыганкову (85).

Топ-25 бомбардиров в истории "Динамо":

  1. Олег Блохин - 236 голов
  2. Сергей Ребров - 162 гола
  3. Максим Шацких - 140 голов
  4. Андрей Ярмоленко - 137 голов
  5. Андрей Шевченко - 121 гол
  6. Олег Гусев - 95 голов
  7. Артем Милевский - 86 голов
  8. Виктор Цыганков - 85 голов
  9. Виктор Каневский - 80 голов
  10. Виктор Леоненко - 74 гола
  11. Виктор Серебряников - 74 гола
  12. Андрей Биба - 73 гола
  13. Диого Ринкон - 72 гола
  14. Павел Виньковатов - 70 голов
  15. Виктор Колотов - 70 голов
  16. Леонид Буряк - 70 голов
  17. Валентин Белькевич - 69 голов
  18. Михаил Коман - 68 голов
  19. Вадим Евтушенко - 68 голов
  20. Владимир Мунтян - 64 гола
  21. Олег Базилевич - 58 голов
  22. Виталий Хмельницкий - 58 голов
  23. Анатолий Пузач - 56 голов
  24. Анатолий Бишовец - 52 гола
  25. Виталий Буяльский - 51 гол
  26. Денис Гармаш - 51 гол
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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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