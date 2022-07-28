Второй среди действующих. Буяльский вошел в топ-25 лучших голеадоров Динамо

Вчера киевское "Динамо" сумело одолеть "Фенербахче" в рамках второго квалификационного раунда ЛЧ. Один из голов вечера забил Виталий Буяльский.

Это гол позволил атакующему хавбеку войти в топ-25 лучших бомбардиров в истории "Динамо". Среди действующих исполнителей Виталий находится на одном уровнем с Гармашем (по 51-м голу) и уступает Цыганкову (85).

Топ-25 бомбардиров в истории "Динамо":