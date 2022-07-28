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Второй среди действующих. Буяльский вошел в топ-25 лучших голеадоров Динамо
Серьезное достижение
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
Вчера киевское "Динамо" сумело одолеть "Фенербахче" в рамках второго квалификационного раунда ЛЧ. Один из голов вечера забил Виталий Буяльский.
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Это гол позволил атакующему хавбеку войти в топ-25 лучших бомбардиров в истории "Динамо". Среди действующих исполнителей Виталий находится на одном уровнем с Гармашем (по 51-м голу) и уступает Цыганкову (85).
Топ-25 бомбардиров в истории "Динамо":
- Олег Блохин - 236 голов
- Сергей Ребров - 162 гола
- Максим Шацких - 140 голов
- Андрей Ярмоленко - 137 голов
- Андрей Шевченко - 121 гол
- Олег Гусев - 95 голов
- Артем Милевский - 86 голов
- Виктор Цыганков - 85 голов
- Виктор Каневский - 80 голов
- Виктор Леоненко - 74 гола
- Виктор Серебряников - 74 гола
- Андрей Биба - 73 гола
- Диого Ринкон - 72 гола
- Павел Виньковатов - 70 голов
- Виктор Колотов - 70 голов
- Леонид Буряк - 70 голов
- Валентин Белькевич - 69 голов
- Михаил Коман - 68 голов
- Вадим Евтушенко - 68 голов
- Владимир Мунтян - 64 гола
- Олег Базилевич - 58 голов
- Виталий Хмельницкий - 58 голов
- Анатолий Пузач - 56 голов
- Анатолий Бишовец - 52 гола
- Виталий Буяльский - 51 гол
- Денис Гармаш - 51 гол
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Источник:ФК Динамо
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