Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Верес анонсировал контрольный матч против Миная
Коллектив Вирта летом еще не побеждал
Фото: НК Верес
Клубы УПЛ продолжают подготовку к старту нового сезона.
Ровенский "Верес" анонсировал новый контрольный матч - коллектив Вирта встретится с "Минаем". Игра состоится в пятницу, 29-го июля. Начало - в 12:00.
Отметим, что ровенчане этим летом пока не побеждали, сыграв вничью с "Карпатами", юниорами "Львова" и уступив "Дебрецену". А вот коллектив Шарана добыл в общей сложности пять побед в шести играх, сыграв вничью лишь против "Львова".
Напомним, что по предварительным данным, новый сезон УПЛ стартует 23-го августа.
Популярное сейчас
- Намеки на Бойко и спорт вне политики. Фенербахче выступил с заявлением из-за фанатов и путина
- Миколенко: Нервничаю перед игрой с Динамо. Никогда не играл против друзей
- Шахтер поздравил Динамо с проходом Фенербахче
- Металлист назвал город, в котором будет базироваться во время проведения УПЛ
- Красотка дня. Секс-символ футбольной журналистики побывала на тренировке Реала. ФОТО
- Байрактар начинает ревновать. HIMARS тоже стал героем песни. ВИДЕО
Новости по теме
- 15:35 Украинские Шахтер, Кривбасс и Верес пока без побед. Все спарринги клубов УПЛ этим летом
- 15:12 Украинские Манор уехал в Англию, Кривбасс продолжает собирать новую команду. Все трансферы УПЛ: лето-2022
- 15:01 Украинские Роман Санжар: Не спешил бы хоронить Мариуполь, шесть команд УПЛ находятся на пороховой бочке