Верес анонсировал контрольный матч против Миная

Клубы УПЛ продолжают подготовку к старту нового сезона.

Ровенский "Верес" анонсировал новый контрольный матч - коллектив Вирта встретится с "Минаем". Игра состоится в пятницу, 29-го июля. Начало - в 12:00.

Отметим, что ровенчане этим летом пока не побеждали, сыграв вничью с "Карпатами", юниорами "Львова" и уступив "Дебрецену". А вот коллектив Шарана добыл в общей сложности пять побед в шести играх, сыграв вничью лишь против "Львова".

Напомним, что по предварительным данным, новый сезон УПЛ стартует 23-го августа.