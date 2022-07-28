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Верес анонсировал контрольный матч против Миная

Премьер-лига
(1 голосов)

Коллектив Вирта летом еще не побеждал

Верес анонсировал контрольный матч против Миная

Фото: НК Верес

UA-Футбол
Новина українською

Клубы УПЛ продолжают подготовку к старту нового сезона.

Ровенский "Верес" анонсировал новый контрольный матч - коллектив Вирта встретится с "Минаем". Игра состоится в пятницу, 29-го июля. Начало - в 12:00.

Отметим, что ровенчане этим летом пока не побеждали, сыграв вничью с "Карпатами", юниорами "Львова" и уступив "Дебрецену". А вот коллектив Шарана добыл в общей сложности пять побед в шести играх, сыграв вничью лишь против "Львова".

Напомним, что по предварительным данным, новый сезон УПЛ стартует 23-го августа.

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В статье: Верес (Ровно) ФК Минай
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