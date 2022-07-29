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Следом за братом. Венсан Тилль попрощался с Ворсклой
Он дебютировал за полтавчан только в июле 2022 года
vorskla.com.ua
Полузащитник "Ворсклы" Венсан Тилль в своем Instagram попрощался с полтавским клубом.
"До встречи, "Ворскла", – написал Тилль.
Венсал присоединился к "Ворскле" в августе 2021 года. Смог дебютировать только в июле этого года. Тилль принял участие в Лиге конференций, сыграв два матча против "АИК". Также добавим, что вторую половину прошлого сезона он выступал на правах аренды за шведский "Эребру".
Ранее "Ворсклу" покинул брат Венсана Оливье Тилль.
Напомним, что благодаря решению ФИФА легионеры украинских клубов могут приостанавливать действие контрактов в одностороннем порядке.
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