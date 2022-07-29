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Шахтер требует возвращения бразильца из Интернасьонала

Премьер-лига
(1 голосов)

Горняки считают продление аренды незаконным

Шахтер требует возвращения бразильца из Интернасьонала

Фото: scinternacional

Новина українською

Донецкий "Шахтер" требует немедленного возвращения защитника Витао, который в настоящее время выступает за "Интернасьонал", сообщает UOL.

Как утверждает источник, "горняки" считают, что продление его аренды в "Порту-Алегри", состоявшееся в начале июле, было незаконным. Бразилец должен был пройти определенную процедуру, используя введенное правило ФИФА. Так как его контракт с донецким клубом не был приостановлен, он бы не смог продлить арендное соглашение с бразильским клубом. И поэтому дончане требуют его возвращения.

В то же время "Интернасьонал" никак не комментирует эту ситуацию. Отмечается, клуб знает о претензиях "Шахтера", но спокоен, потому что сделал все в рамках правил ФИФА при продлении контракта с игроком.

Напомним, ранее "Шахтер" подал иск в CAS против ФИФА из-за потерянных трансферных сборов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Порту-Алегри) Витао
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Источник:
UOL

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Комментарии (1)
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NigaTiV (Днепродзержинск)
29.07.2022 в 13:12
Вот что значит карма
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