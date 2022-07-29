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Игрок клуба УПЛ: Уже были тренировки, которые прерывались из-за взрывов в городе
Новый сезон чемпионата Украины стартует в военное время
Фото: ФК Черноморец
Вратарь "Черноморца" Даниил Варакута рассказал о подготовки команды к новому сезону.
"В последние недели мы уже тренируемся в постоянном графике, все заряжены на работу и готовятся к старту сезона. Чемпионат будет непростым, судя по всему, мы будем играть дважды в неделю, не будет встреч на своем поле и, к сожалению, не будет поддержки наших болельщиков.
В любой команде обычно три голкипера, один из них – основной, второй – опытный, третий - молодой и перспективный. Я, пожалуй, из тех, кто перспективен. Но все динамично, это футбол, и роли в нашей небольшой вратарской могут меняться. Между вратарями у нас здоровая конкуренция и мне есть чему научиться у более опытных коллег Евгения Паста и Дмитрия Непогодова. Тем более что Непогодов имеет опыт выступления в зарубежных чемпионатах (Франция, Казахстан, Армения). Мы часто втроем разбираем игры лучших вратарей мира и находим в чем нам добавить.
В Украине сейчас очень много команд примерно в равных условиях. Трудно что-либо гарантировать, но, однозначно, мы будем бороться за зону еврокубков. Цифры, которые дает сайт Transfermarkt, где "моряки" имеют 12-й по стоимости склад в УПЛ, вообще не интересны. Наши игроки и тренерский штаб позволяют рассчитывать на верхние места таблицы. Уже были тренировки "Черноморца", которые прерывались сиренами воздушной тревоги и взрывами в Одессе и над Одессой. Мы больше пяти месяцев в состоянии войны и психологически готовы к тому, что игры чемпионата могут сопровождаться военными факторами.
Украинские футболисты должны показать, что мы сильный народ, не боящийся вызовов со стороны агрессора. Жизнью зрителей мы рисковать не хотим, но сами сможем выступать у нас в стране", - сказал Варакута.
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