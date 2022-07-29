Игрок клуба УПЛ: Уже были тренировки, которые прерывались из-за взрывов в городе

Вратарь "Черноморца" Даниил Варакута рассказал о подготовки команды к новому сезону.

"В последние недели мы уже тренируемся в постоянном графике, все заряжены на работу и готовятся к старту сезона. Чемпионат будет непростым, судя по всему, мы будем играть дважды в неделю, не будет встреч на своем поле и, к сожалению, не будет поддержки наших болельщиков.

В любой команде обычно три голкипера, один из них – основной, второй – опытный, третий - молодой и перспективный. Я, пожалуй, из тех, кто перспективен. Но все динамично, это футбол, и роли в нашей небольшой вратарской могут меняться. Между вратарями у нас здоровая конкуренция и мне есть чему научиться у более опытных коллег Евгения Паста и Дмитрия Непогодова. Тем более что Непогодов имеет опыт выступления в зарубежных чемпионатах (Франция, Казахстан, Армения). Мы часто втроем разбираем игры лучших вратарей мира и находим в чем нам добавить.