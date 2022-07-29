Минус один лидер. Вингер Динамо перейдет в греческий клуб - СМИ

Вингер "Динамо" и сборной Словении Беньямин Вербич может продолжить карьеру в Греции, сообщает Sportday.gr.

Согласно данным источника, словенец в устной форме уже согласовал условия личного контракта с "Панатинаикосом" на три года. Также отмечается, что сегодня Вербич может прибыть в Афины, чтобы завершить свой переход в новый клуб.

Игрок воспользуется правилом ФИФА, которое позволит ему прекратить сотрудничество с "Динамо". Контракт Беньямина с киевлянами истекает в конце этого года.

Пока неизвестно поможет ли Вербич киевскому "Динамо" в матче против австрийского "Штурма" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. В то же время киевляне пытаются убедить футболиста остаться и помочь клубу в еврокубках.

Напомним, Вербич стал игроком "Динамо" в начале 2018-го года. Вторую половину прошлого сезона он играл в аренде в "Легии". Словенец принял участие в 8 матчах за польский коллектив, не отметившись результативными действиями.