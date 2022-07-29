Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минус один лидер. Вингер Динамо перейдет в греческий клуб - СМИ
В ближайшие дни легионер может покинуть украинский клуб
Фото: lodz.pl
Вингер "Динамо" и сборной Словении Беньямин Вербич может продолжить карьеру в Греции, сообщает Sportday.gr.
Согласно данным источника, словенец в устной форме уже согласовал условия личного контракта с "Панатинаикосом" на три года. Также отмечается, что сегодня Вербич может прибыть в Афины, чтобы завершить свой переход в новый клуб.
Игрок воспользуется правилом ФИФА, которое позволит ему прекратить сотрудничество с "Динамо". Контракт Беньямина с киевлянами истекает в конце этого года.
Пока неизвестно поможет ли Вербич киевскому "Динамо" в матче против австрийского "Штурма" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. В то же время киевляне пытаются убедить футболиста остаться и помочь клубу в еврокубках.
Напомним, Вербич стал игроком "Динамо" в начале 2018-го года. Вторую половину прошлого сезона он играл в аренде в "Легии". Словенец принял участие в 8 матчах за польский коллектив, не отметившись результативными действиями.
Популярное сейчас
- В Офисе президента и Конгрессе США отреагировали на видео с пытками украинского военного россиянами
- Судейский эксперт о голе в ворота Ворсклы: Не уверен – не поднимай
- Зинченко рассказал о том, на какой позиции его видит Артета
- Аякс ничего не смог поделать. Шикарный гол Мудрика после сольного прохода - ВИДЕО
- Красотка дня. Украинская Анжелина Джоли защищает нашу страну в рядах ВСУ. ФОТО
- Красотка дня. Секс-символ футбольной журналистики побывала на тренировке Реала. ФОТО