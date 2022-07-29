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Минус один лидер. Вингер Динамо перейдет в греческий клуб - СМИ

Премьер-лига
(2 голосов)

В ближайшие дни легионер может покинуть украинский клуб

Минус один лидер. Вингер Динамо перейдет в греческий клуб - СМИ

Фото: lodz.pl

Новина українською

Вингер "Динамо" и сборной Словении Беньямин Вербич может продолжить карьеру в Греции, сообщает Sportday.gr.

Согласно данным источника, словенец в устной форме уже согласовал условия личного контракта с "Панатинаикосом" на три года. Также отмечается, что сегодня Вербич может прибыть в Афины, чтобы завершить свой переход в новый клуб.

Игрок воспользуется правилом ФИФА, которое позволит ему прекратить сотрудничество с "Динамо". Контракт Беньямина с киевлянами истекает в конце этого года.

Пока неизвестно поможет ли Вербич киевскому "Динамо" в матче против австрийского "Штурма" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. В то же время киевляне пытаются убедить футболиста остаться и помочь клубу в еврокубках.

Напомним, Вербич стал игроком "Динамо" в начале 2018-го года. Вторую половину прошлого сезона он играл в аренде в "Легии". Словенец принял участие в 8 матчах за польский коллектив, не отметившись результативными действиями.

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В статье: Панатинаикос (Афины) Динамо (Киев) Беньямин Вербич
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Источник:
Sportday.gr

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Комментарии (5)
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Бaрселиниус (землянин)
29.07.2022 в 14:53
Единственный игрок Динамо европейского уровня. Был.
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0
-1
старий фан (Рівне)
29.07.2022 в 14:48
Він мало чим допоміг з турками. І взагалі - в мене виникло враження, що він симулював травму, щоб лишитись на лікування та реабілітацію в Європі і не їхати в Україну. Видно доля правди в тому є.
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0
0
oda1979 (Запорожье)
29.07.2022 в 14:34
Все равно играть не хочет.
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+1
0
MaximSK (Киев)
29.07.2022 в 14:20
Это не большая потеря для нас, он до войны проигрывал конкуренцию за место в составе Де пене, и сейчас выглядит не намного лучше Ваната, он нужен был только для глубины состава, думаю надо из дубля найти игрока на его позиции или поискать в ЧУ подобного игрока.
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+1
0
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Бaрселиниус (землянин)
29.07.2022 в 14:54
Его Луч просто зачехлил.
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0
-1

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